El rol de informante de Mariana Ortigala y una instrucción superior no acatada

Los fiscales que pidieron prisión preventiva a Ortigala dijeron que su rol de informante era una aberración. La fiscal regional había ordenado no revelar su condición por los riesgos de hacerlo

María Eugenia Iribarren, fiscal regional, dijo que el rol de la informante había sido comunicado y que no debía ser divulgada su identidad

Fuentes judiciales precisaron que Iribarren había adelantado a sus subordinados que no podían difundir ni la información vertida por Mariana Ortigala , a la que imputaban, ni que ella era utilizada como informante de asuntos de sectores del campo criminal. En esa directiva la fiscal regional de Rosario también señalaba que Edery había comunicado a las autoridades superiores de los informantes que utilizaba y que eso estaba reglamentariamente admitido.

El fiscal Miguel Moreno dijo que Ortigala no estaba en peligro por lo que ellos divulgaran en la audiencia. "Quien eligió ponerse en peligro fue Ortigala. Llegó a la fiscalía a declarar contra Alvarado porque se cambió de facción, no porque quiso dejar de delinquir. No es ningún ejemplo para el sistema ni debería ser considerado útil. Mañana estará en otro lugar y declarará a favor de sus circunstanciales aliados. Es una aberración que haya sido una testigo protegida. Debió en todo caso ser incluida como arrepentida dentro de la estructura de Cantero. La comunidad tiene que saber por qué se le va a dar prisión preventiva. Esto es de máxima gravedad", dijo.