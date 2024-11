Comenzó el juicio a la banda de policías y ladrones que robó grandes empresas en Rosario

Sobre Lorena C., agente policial, los delitos imputados son asociación ilícita, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de promoción y represión de los delincuentes y encubrimiento . Se pidió la pena de 11 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta por 4 años, e inhabilitación especial por 10 años.

La fiscal González les atribuye, junto a otros ya condenados y a personas no identificados, formar parte de una asociación o banda con permanencia en el tiempo destinada a cometer un número indeterminado de delitos, de manera organizada, que tienen en común la modalidad comisiva del tipo “golpe comando”, contando para ello con organización estructural, división de roles y funciones, relación jerárquica, medios materiales y logística.

En los argumentos, se consideró que Luis C. se desempeñaba como jefe y organizador de la asociación, que procura la materialización de los hechos, mientras que los restantes persona cumplían el rol de miembros de la organización, realizando un aporte fundamental.

Así a Érica García (condenada) se le endilgó haber recabado información de potenciales víctimas, recomendar nuevos integrantes y haber coordinado con Luis C. los robos. A Hernán Iocco (condenando), Marcelo F., Luciano G., Leandro C., Roberto Ocampo (condenado), Yamil Zappala (condenado) y Andrés Usabiaga (condenado) se les atribuyó haber participando activamente durante la ejecución de los hechos.

Pero había subgrupos en la banda integrados por Mariana G., Abigail Romero, José Luis C., Claudio Valenti (condenado) y Érica Garcia (condenada). A ellos se les asigna el rol de haber ayudado a asegurar el botín obtenido, además de dinero y bienes adquiridos ilícitamente. También, haber ocultado no sólo lo robado sino también armas de fuego, handies, inhibidores de señal, herramientas de trabajo y vestimentas para garantizar la subsistencia de la empresa criminal y su impunidad. Por último, a Lorena C. se le atribuye haber omitido mantener en reserva las actuaciones que llevaba a cabo personal policial abocado a la investigación y alertar a Luis C. sobre la investigación.

Los atracos

En ese sentido, la investigación determinó que Luciano G., el 5 de febrero de 2021 a media mañana, ingresó a un negocio de Jorge Newbery al 9100 acompañado de tres personas no identificadas a bordo de un vehículo Chevrolet Ónix y robaron 150 mil pesos y celulares además de un Peugeot 208.

En tanto Marcelo F., Luis C., Luciano Fernando G. y Roberto Ocampo, junto a al menos otro hombre, ingresaron a una empresa y robaron la suma aproximada de $2.500.000, cheques por el valor de pesos $1.300.000 y 700 dólares.

El 21 de octubre de 2021, Luis Comparín, agente policial, y Fernando G. ingresaron a la empresa hormigonera Polimix, de Uriburu al 6000. Obligaron a empleados a entregar las llaves de la caja fuerte y tras lograr abrirla rompiéndola con un tubo de gas y un soplete, se robaron $1.960.000.

El 1º de marzo de 2021 a las 9.15, Luis C. ingresó a La Virginia junto a tres hombres portando armas de fuego y amenazaron a los empleados, donde lograron robar una suma millonaria y lograron huir.

Además, Luis C. habría cometido otro robo el 27 de noviembre del mismo año en la arenera de Constancio Vigil al 700 de Granadero Baigorria. Allí desconectaron cables de telefonía, amenazaron a los empleados y robaron 2 millones de pesos y 23.660 dólares y un Audi Q3.

Por ultimo, se le atribuye haber efectuado tres operaciones de compra mediante las cuales convirtió dinero y bienes proveniente de ilícitos penales, cometidos entre febrero de 2021 y marzo de 2022, a fin de que adquieran apariencia de licitud. En la lista de compras hay un Audi A1, otro Audi A3 y otro auto de gama media.