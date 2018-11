El dueño de una casa de la zona sudoeste de la ciudad denunció ayer públicamente que su vivienda fue atacada a tiros calibre 9 milímetros durante la madrugada de ayer mientras él y su familia dormían y que sigue "sin saber por qué" ocurrió, ya que asegura "no tener conflictos con nadie".

Daniel G. aseguró ayer que su familia no tiene "problemas con nadie y trabajamos todo el día", y ante una cámara de televisión explicó: "Quiero dar la cara para que vean que no soy el hombre que vivía antes en esta casa", en referencia al tiempo en que su vivienda de Pasaje B al 3900 (Presidente Quintana al 5500) estuvo ocupada por otras personas.

"Esa gente pagó el alquiler religiosamente hasta hace tres meses", cuando él y su familia decidieron volver a vivir allí.

Sin embargo, ayer a la madrugada cinco impactos de balas calibre 9 milímetros despertaron al vecindario y quedaron marcados en las paredes del frente. De los cinco disparos, dos proyectiles atravesaron aperturas e ingresaron a la propiedad.

Ante eso Daniel jura que no le encuentra explicación al ataque. "Yo alquilé esta casa a una persona que siempre pagó y con el cual no tengo problemas. Pero por las dudas quiero dar la cara para que vean que no soy el que vivía antes", le dijo a un cronista televisivo señalando los impactos de bala en la pared.

"Decí que eran las tres de la mañana y uno estaba durmiendo", expresó aún asustado el dueño de la vivienda.

Los anteriores

"No sé si la gente anterior, a la que nosotros le alquilamos la casa, tuvo algún problema. Pero nosotros no le debemos nada a nadie. No sé si fue un error o qué. La verdad que me preocupa por mí y por mi familia. Este barrio no era así antes, nosotros vivimos siempre acá y nunca tuvimos este tipo de problemas", explicó Daniel con perplejidad y susto.

En tanto, frente a la casa los pesquisas de la Policía de Investigaciones hicieron un rastrillaje en el que recolectaron cinco plomos deformados calibre 9 milímetros para incorporar a las pruebas de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en turno.