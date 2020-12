Una periodista china que cubrió el inicio del brote en Wuhan fue condenada a prisión

Zhang es una entre varios periodistas ciudadanos que enfrentaron problemas por informar sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan, la localidad china donde comenzó el brote de SARS-CoV-2.

En China no hay medios de comunicación que no sean oficiales y se sabe que las autoridades toman medidas drásticas contra activistas o informantes cuyas denuncias consideran socavan la respuesta del gobierno al brote.

El presidente de China, Xi Jinping, insistió en varias oportunidades en que su gobierno manejó correctamente el brote. "Zhang Zhan parecía devastada cuando se anunció la sentencia", dijo Ren Quanniu, uno de sus abogados defensores.

Ren agregó que la madre de Zhang, que estaba en el tribunal, sollozó en voz alta cuando se leyó el veredicto.

Embed

Otras detenciones en China

Zhang había viajado a Wuhan en febrero para informar de forma independiente sobre el brote. Sus informes transmitidos en vivo y sus escritos se compartieron ampliamente en las redes sociales y eso llamó la atención de las autoridades chinas.

La organización Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD, por sus siglas en inglés Chinese Human Rights Defenders) señaló que sus reportes también incluyeron las detenciones de otros periodistas independientes.

En una entrevista en video con un cineasta independiente antes de su arresto, Zhang dijo que decidió visitar Wuhan después de leer una publicación en línea de un residente sobre la vida en la ciudad durante el brote. Ahí comenzó a documentar lo que vio en las calles y hospitales en transmisiones en vivo, a pesar de las amenazas de las autoridades.

"Quizás tengo un alma rebelde. Solo estoy documentando la verdad. ¿Por qué no puedo mostrar la verdad?", dijo en un clip de la entrevista obtenido por la BBC. "No dejaré de hacer lo que hago porque este país no puede retroceder".

"Información falsa"

Zhang desapareció el 14 de mayo, según el CHRD. Un día después, se reveló que había sido detenida por la policía en Shanghái, a más de 640 km de distancia. A principios de noviembre se le presentaron cargos.

El documento de la acusación señala que Zhang envió "información falsa a través de texto, video y otros medios vía (plataformas como) WeChat, Twitter y YouTube". También está acusada de aceptar entrevistas con medios de comunicación extranjeros y de "difundir maliciosamente" información sobre el virus en Wuhan. Se recomendó una sentencia de cuat ro a cinco años.

En protesta por su arresto, Zhang hizo una huelga de hambre. Uno de sus abogados dijo en un comunicado que cuando la visitó a principios de diciembre, ella le había dicho que la estaban alimentando a la fuerza mediante una sonda. También dijo que sufría dolores de cabeza, mareos y dolor de estómago. "Restringida las 24 horas del día, necesita ayuda para ir al baño", dijo el abogado Zhang Keke, quien también indicó que tiene problemas para dormir.

"Se siente psicológicamente agotada, como si cada día fuera un tormento", dijo el abogado que había solicitado el aplazamiento del juicio dado su estado de salud. Zhang había sido detenida en 2019 por expresar su apoyo a los activistas en Hong Kong.