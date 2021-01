Consultado sobre si la situación en la ciudad de Tostado, que volvió a fase uno de la cuarentena, podría replicarse en Rosario, señaló: “Esto siempre se puede replicar”. Y de inmediato le pidió responsabilidad a las personas que viajan a pasar sus vacaciones a los principales centros de turismo del país como, por ejemplo, la costa atlántica bonarense.

En varios de esos lugares se vieron durante el último fin de semana masivas reuniones de jóvenes que no respetaban ninguna de las medidas de prevención de contagios que impusieron las autoridades sanitarias. Esas concentraciones favorecen la propagación del Covid-19 e implican un riesgo sanitario para toda la población.

“Muchos grupos de jóvenes que están viajando a las playas de la costa. Vemos que se reúnen, que hacen fiestas y que no usan barbijos. Esos jóvenes un día vuelven y ahí es entonces que puede haber posibilidades de contagios", señaló Martorano.

"La buena conducta no es sólo la que se lleve adelante acá, que está bastante bien, sino la que tengan quienes se vayan de turismo. No es que no se puede hacer turismo. Se puede hacer, pero con cuidados, porque estamos en una pandemia. El turismo no es igual que en otras veces. Hay que hacerlo en burbujas, con barbijos, evitar socializar”, agregó.

Asimismo, dijo que “a mayor contagio se producen mutaciones, cambios de cepas de coronavirus", y explicó: "Esto quiere decir que el virus quiere sobrevivir. Esa mutación implica eso, que quiere sobrevivir en el organismos. Por eso hay que bajar los niveles de socialización”. Martorano sostuvo que la provincia tiene una base de mil casos por día. “No estamos hablando de niveles bajos. Tenemos que tener niveles que no saturen el sistema de salud y parece que eso no preocupa. Cualquier variante hará que esto produzca un brote”.

La funcionaria aclaró que a pesar de la situación que se vive en la provincia de Buenos Aires, donde se registró un incremento de los contagios, en Santa Fe la situación no es grave aún. “Aquí no hubo un rebrote, pero aún estamos a tiempo de impedirlo”, enfatizó.