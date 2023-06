Un libro que arrastra historias hacia el mismo lugar: el salaíto

Su llegada a Argentino se dio cuando el club “jugaba en la B Metropolitana. Después conocí al viejo de boina y pelo largo, el gran Fito Cavalli, con la campaña de socios 3x1 en la que también había hipotecado su casa con la idea de levantar la tribuna detrás del arco de calle Sorrento, una idea medio loca de un gran soñador y amante del salaíto”.

"Me enamoré del fútbol de ascenso"

El virus del hincha entró en su alma y así lo expresó Santiago: “Aquella charla me conmovió, y no me fui nunca más de Argentino. Me enamoré del fútbol de ascenso, donde no es solamente ver el partido y volver a tu casa entre medio de hinchas que no conocés, como pasa en primera división. Este fútbol tiene más que ver conmigo, por lo íntimo y pasional del ascenso, que es más sacrificado pero más romántico”.

En ese costado futbolístico se recostó para construir su historia adolescente y todavía joven porque no llegó a la línea de los 40 años y tiene mucho por adelante como hincha y escritor. “Este libro empezó a tomar cuerpo en tiempos de pandemia de Covid, en su acercamiento a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en las ganas de los pibes del club para reflejar la memoria colectiva, las vivencias personales de ir a la cancha, de seguir al equipo. Convocamos a los escritores y salió el libro del sala”.

En lo personal, Beretta conoció su pasión por la escritura a los 18 años, se recibió de periodista y se metió de lleno en la literatura. Al punto que se dio el gusto de tener una revista propia durante 10 años llamada "Apología", también escribió sobre “mi abuelo artista, el pintor”. Y va por más, porque “tengo una novela terminada escrita durante la pandemia y un libro de crónicas que en cualquier momento verá la luz”. Sabe que tiene el difícil desafío de vivir de la literatura, pero se atreve, se apasiona. Ya no tiene que hacer como en otra época en la que “llegué a hacer milanesas de soja en una cocina industrial”, pero ahora trabaja en la editorial de la UNR y puede cumplir con “mi pasión de contar historias”.

Y entre ellas están las que se pueden leer en este libro salaíto en el que participaron con sus escritos Juan José Zalba, Leandro Di Paolo, Diego Bochico, Javier Alvarado, Gregorio Villarreal, Marco Mizzi, Darío Biselli, Lisandro Jalil, Seba Sala, Emilio Crisi, Diego Ferreyra y la actual futbolista Antonella Cavigioli. También los periodistas de La Capital, Gustavo Conti y también el salaíto que estas líneas escribe y se dio el gusto de contar parte de esta historia representada con el Viejo Pricco.

Un repaso por las 100 páginas

En algo más de 100 páginas pasan historias atrapantes bajo estos títulos: “Mirá como late”, “Los muchachos del Tablón” (recordando a los equipos de 1983 y 1984 que dirigía Norberto Bautista), “Yo también fui”, los capítulos 1 y 2 de “Argentino y el Tiempo”, el mal recuerdo con “El problema con Amilcar” y “Sala: te di mi vida”.

El recuerdo de Abel Piva con “¿Sos vos, Toto?”; “La herencia”, “Cielo por asalto”, “Santiago Pricco: más que un hincha con alma salaíta”, “Recuerdos de familia” y “El loco de la campana” (recordatorio del genial Alejandro Acosta llamando a los hinchas a comprar el cono de maní). También se refleja parte del alma de los partidos en las canchas del ascenso con “Alambrado” y “Por nosotros”.

Está la parte histórica con los recuerdos del “Origen obrero y popular de Argentino de Rosario”, las estrofas de la “Marcha oficial del club” escrita por el viejo Camafreita (abuelo del último goleador original del club), “A la vera del ferrocarril” y el cierre con “Primeras páginas de una nueva historia” relacionada con el nacimiento profesional del fútbol femenino.

Claro, Santiago también eligió una sesión de fotografías en las que aparecen la hinchada, el histórico partido con Racing con el Gigante de Arroyito lleno en el triunfo por 4-3 del salaíto, aquella formación del equipo de ese 1984 en el que fue la maravilla de la B, imágenes de Fito Cavalli, el Toto Piva, el Viejo Pricco, el Chaqueño Aibes, el festejo del bicampeón 98/99 que ascendió a la B Nacional, la gran alegría de 2004 en cancha de Huracán representada con el Paca Andrada con la copa del título de campeón y del ascenso a la B frente al Barracas Central del Chiqui Tapia, la prestancia de Campanita Acosta, el equipo femenino que quedó a un paso de la primera de AFA, y la hinchada salaíta a full en el José Martín Olaeta, ahí donde Santiago llegó a los 10 años, en ese mismo lugar al que lo arrastró la pasión por el fútbol de ascenso con el salaíto en la piel.