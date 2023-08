Un jugador de Racing cerró su cuenta de Instagram por hostigamiento

Es que desde que llegó a Racing, el delantero no logró afianzarse en el equipo y la expectativa que se generó en torno a sus goles no fue satisfecha, ya que sus estadísticas con la camiseta albiceleste no lo favorecen, dado que sólo convirtió 8 tantos en 51 presentaciones.

En La Bombonera, el ex PSV tuvo dos ocasiones para dar el golpe, pero no logró capitalizar las asistencias de Nicolás Oroz y Juanfer Quintero, mientras que en el Cilindro falló cuando el encuentro recién se iniciaba con una defectuosa definición que rebotó contra el palo y una tímida reacción tras un punzante de Gastón Martirena.

“Maxi tiene un trabajo espléndido para el equipo y confío plenamente en él. Yo no puedo responderle exactamente al hincha, porque entiendo que ellos quieran que el nueve haga goles, pero hay un montón de factores que determinan la titularidad de un jugador. No quiere decir que por que haga goles, tiene que jugar. Contra Atlético Nacional jugó Roger (Martínez), porque creí que estaba en condiciones de estar. No pasa por una cuestión de defender a Maxi en particular, porque confío en él como confío en todos los chicos que integran en el plantel. Sea quien sea, los voy a defender a muerte, porque eso no lo voy a cambiar jamás”, expresó el entrenador.