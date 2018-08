Se viene la nueva selección de Lio Messi

Es la nueva selección de Lio. No de Lionel Messi, que se tomó un descanso previsible para lo que resta de 2018. Sí la de Lionel Scaloni, aquel volante de Pujato surgido en Newell's, que acompañó a Jorge Sampaoli en el último Mundial y que de golpe se encontró con la posibilidad de su vida, la que ni hubiera soñado al menos en este momento: ser entrenador de la selección nacional. Es cierto. Es un interinato, pero a no dudar de que buscará trascender para ser considerado. En ese sentido, ya hizo ruido con la lista que entregó para los amistosos ante Guatemala (7/9, en Los Angeles) y Colombia (11/9, Nueva Jersey). Renovada, con muchos jóvenes, con sorpresas. Y de nuevo con mucha presencia del fútbol local, con cuatro rosarinos y un casildense y la grata novedad del debut de Franco Cervi.

Por una cuestión contractual, al menos ocho integrantes de la nómina mundialista deberán decir presente en estos dos compromisos. Los sobrevivientes son Franco Armani, Nicolás Tagliafico, Gabriel Mercado, Cristian Pavón, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Eduardo Salvio, Maximiliano Meza y Marcos Acuña. Además del arquero y Gio, Scaloni citó de nuevo a Angel Correa (entró en la final de la Supercopa europea en el triunfo de Atlético Madrid sobre Real Madrid), por supuesto a Mauro Icardi, que tendrá su chance sin competir con Gonzalo Higuaín o Sergio Agüero, aunque sí con Gio Simeone, una de las sorpresas, y dio la nota con Cervi.

El volante surgido en Central y que desde que se fue de Arroyito recaló en Benfica, donde es titular, tendrá su bautismo con la albiceleste y hasta podrá compartir cancha de nuevo con su compinche canalla Lo Celso.

Scaloni no olvidó a Chiquito Romero, sólo habrá que ver si podrá jugar luego de la operación de rodilla que lo privó del Mundial y también recreó a Ramiro Funes Mori, mientras que entre las lógicas están las citaciones a Lautaro Martínez y Germán Pezzella y también a Gerónimo Rulli, Santiago Ascacíbar y hasta Leandro Paredes. Pero sí pateó el tablero con Gonzalo Martínez y Matías Vargas para renovar la oferta ofensiva del mediocampo, además de la apuesta por Franco Vázquez (que jugó amistosos para Italia y al no ser partidos oficiales puede ir a la selección) y mucho más con Exequiel Palacios, que no hay dudas de que tiene potencial pero hasta no demostró lo suficiente para merecer esta oportunidad, sobre todo porque apareció poco por la primera de River.

En defensa en tanto, el granate Leonel Di Plácido y el juvenil rojo Alan Franco forman parte del nuevo proceso y Walter Kannemann estará descorchando champán por esta chance que no estaba en los planes de nadie. Igual, en Gremio es titular indiscutido y el único extranjero del equipo.

Comienza la nueva era. Del nuevo Lio. De Scaloni.

Pity, Vargas y otros de la renovación

Además de la impronta rosarina que le dio Lionel Scaloni a la nueva convocatoria para los amistosos ante Guatemala y Colombia (ver aparte), en la citación sobresalen nombres que encauzan la renovación de la selección argentina tras el fracaso mundialista en Rusia. Los nombres más notorios son los de Leonel Di Plácido (Lanús), Germán Pezzella (Fiorentina), quien alguna vez estuvo en la cabeza de Sampaoli para llevarlo al Mundial 2018, Santiago Alcacíbar (Stuttgart), Franco Vázquez (Sevilla), Exequiel Palacios y Gonzalo Martínez (River) y Matías Vargas (Vélez), por citar a algunos de los más notorios.

También Scaloni convocará a jovénes para que jueguen de sparrings y que participaron recientemente del torneo de La Alcudia, competencia en la que Argentina se consagró campeón. Los jugadores son Manuel Roffo y Leonardo Balerdi (ambos de Boca) y Andrés Ayala (Estudiantes); entre otros.