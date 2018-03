El ascenso rosarino es el más importante del país. No hay lugar en Argentina en el que las divisiones menores muevan tantos equipos, jugadores y generen además repercusiones en los medios. La pasión de sus hinchas, la presencia de clubes de renombre, la paridad y la ilusión de llegar a la máxima categoría se confabulan para despertar interés semana a semana hasta las emocionantes definiciones.

En esta temporada serán tres las categorías, con la A2, la B y la C y el salto inicial del show del ascenso será esta noche con la primera B, en el inusual horario las 21.50 con el duelo entre Ben Hur y Libertad, mientras que mañana será el epicentro de la B y se iniciará la acción de A2, que tendrá su cierre de fecha el domingo junto con la Superliga.

En la primera B promete ser un gran semestre, con equipos que se reforzaron bien pero sin un candidato rotundo, lo que seguramente desembocará en una fase regular reñida. La presencia de Central siempre es un llamador, mientras que se suma un Timbúes que quiere ser protagonista, más elencos bien conformados como Unión de Arroyo Seco, Calzada o Ben Hur. Otros dos que seguramente harán ruido son protagonistas además del clásico de un barrio: Saladillo v. Tiro Suizo. Además del Ben Hur v. Libertad de hoy, la fecha inicial será con Saladillo v. Federal, Maciel v. Universitario, Calzada v. Central, Unión v. Tiro y Timbúes v. Garibaldi. El que gane la fase regular asciende directo y del 2º al 9º juegan playoffs. Los ganadores disputarán cuadrangular por un ascenso.

En la A2 habrá ascenso directo y luego cuadrangular final (del 2º al 5º) por la otra plaza para A1. Jugarán: Atlantic v. Unión y Progreso, Talleres (AS) v. Alumni, Puerto v. Náutico, Regatas (Germán Vitelli estará a cargo del equipo) v. Newell's y Provincial v. Ciclón. También se presume dura competencia en pos de acceder a la Superliga.





Definieron el fixture de la C, que comenzará el 8 de marzo

Se dio a conocer la primera fecha de la primera C local, que comenzará el 8 de marzo. Atlanta y Asac no estarán este año y finalmente no se aprobó la incorporación del equipo B de Atalaya. La fecha inicial será: Fortín Barracas v. Unión Sionista, Atlético Fisherton v. San Telmo de Funes, Red Star de San Lorenzo v. Horizonte, Belgrano v. Talleres de Villa Gobernador Gálvez B y Edison v. Paganini Alumni de Granadero Baigorria. Libre quedará Velocidad y Resistencia.





Un nuevo récord para LeBron James

NBA. LeBron James, con su décimo segundo triple doble de la temporada regular, lideró a Cleveland Cavaliers en la victoria por 129-123 sobre los Brooklyn Nets, y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar 30.000 puntos, 8.000 rebotes y 8.000 asistencias en su carrera. Ante los Nets, James aportó 31 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias para el 67º triple doble de su carrera).





Rosarinos destacados en el ascenso nacional

Liga Argentina. Unión de Santa Fe le ganó a San Isidro de San Francisco 85 a 68 con 18 puntos y 8 rebotes del rosarino Rodrigo Sánchez en una nueva jornada de la Liga Argentina. Mientras, Hindú le ganó a Villa San Martín el duelo de elencos de Resistencia por 81 a 68 con 14 puntos de Pablo Fernández. En el perdedor anotó 8 con 5 asistencias Agustín Carnovale.





Inscriben para las Ligas Provinciales

Federación. Se abrieron los períodos de inscripciones para las ligas provinciales de categorías formativas que organiza la Federación Santafesina. Anotan para las divisiones Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19. El primer certamen en comenzar será la categoría mayor, la 19, que tiene plazo para inscribirse hasta el 8 de marzo, mientras que la U17 podrán anotarse hasta el 13 de marzo, los U15 cerrarán su plazo para rubricar su participación el 20 de marzo y el límite para anotar a los U13 será el 10 de abril. Los torneos de 2017 fueron récord de anotados y seguramente hay promesa de seguir creciendo.