Pérez Tica, el pibe que quedó libre a los 11 y a los 15 volvió a intentarlo

Jeremías Pérez Tica (19 años) es el actual goleador del torneo de la reserva con 6 goles. El delantero de Newell’s tiene una historia muy particular ya que a los 11 años quedó libre en el último año del baby fútbol. El Loco es una persona autocrítica y sintió que en ese momento no tenía el nivel físico y futbolístico de sus compañeros que quedaron en el club. Pero nunca se rindió. Siguió persiguiendo su sueño de ser futbolista profesional y hoy goza de un gran presente.

En 2014 hice el último año del fútbol infantil en Malvinas en las infantiles de Newell’s. Tenía 11 años y quedé libre. No estaba cerca del nivel que en esos momentos se necesitaba para participar en las inferiores de Newell’s. Lo comparaba con el estilo de juego que tenían mis compañeros y a medida que pasaba el tiempo me di cuenta que no estaba a la altura de las circunstancias. Ahí me fui a jugar a Defensores de Funes, con Miguel Sottosanti a la cabeza, donde permanecí cuatro años. En lo personal siempre quise seguir jugando al fútbol a pesar de esta situación. Mi objetivo siempre fue ser un futbolista profesional y llegar a primera división. Y por más que cuando tenía 11 años se me hayan cerrado las puertas de Newell’s en mi mente no estaba dejar de intentarlo.

¿Qué significa para vos Defensores de Funes?

Es el club del barrio, donde tenés a todos tus amigos y conocés a todo el mundo. Con esa categoría 2003 formamos un gran grupo humano e hicimos grandes cosas. Es la institución que me permitió prepararme para lo que quería lograr y siempre voy a estar agradecido.

¿Cómo se dio tu regreso a Newell’s?

En 2017 estábamos participando en los torneos de la Rosarina con Defensores de Funes. Jugamos contra Unión de Alvarez y en un partidazo recuerdo que perdimos 3 a 2 y había hecho los dos goles. Cuando terminó ese encuentro me vino a hablar el entrenador de Alvarez para invitarme a una prueba de jugadores donde iba a ver captadores de distintos clubes. Fui a esa prueba, me convocó un captador de Independiente y fui tres días a Avellaneda. Cuando estamos regresando con mi viejo en el auto, nos llaman de Newell’s, porque me querían hacer una prueba. La hice, los convencí y me dijeron para fichar. Así que elegí quedarme acá porque soy hincha de Newell’s, y además iba a tener a mi familia y amigos mucho más cerca.

El 21 de octubre de 2021 quedará en su memoria porque aquel día Adrián Taffarel lo llevó al banco de primera ante Aldosivi en un partido que los rojinegros igualaron 0 a 0 Rosario.

¿Cómo fue aquel día?

Habíamos jugado en reserva y ganamos 1 a 0. Estaba el cuerpo técnico de primera mirando el partido. Me fui enojado conmigo mismo porque no había tenido un buen rendimiento. Estaba en casa almorzando con la familia y me llega un llamado de Fernando Monclus, ayudante de campo en ese momento de primera al cual tuve en 8ª, y me avisa que tenía que ir a entrenar con la primera y que quedaba concentrado para el partido en el Coloso. Apenas me avisaron ya empecé a buscar cosas de Aldosivi. Y no le quise decir a nadie hasta que dieron la lista. Las sensaciones fueron hermosas. Desde el hotel, ir en el colectivo con la primera, ver la gente en el Coloso. Me quedó la espina de jugar.

¿Qué representa Taffarel en tu vida futbolística?

No lo tuve en inferiores. Cuando me citó a primera vi unos entrenamientos muy intensos. Valoro mucho su trabajo porque hace sentir que el jugador no tiene que descansar nunca, que siempre tiene que estar atento y además es un técnico que evalúa constantemente a todos los jugadores

¿Qué características tenés como jugador?

Soy un delantero que puede jugar por todo el frente de ataque. Desde lo técnico tengo características “aceptables” (risas). Pero es algo que con trabajo se mejora. Trato de estar siempre en el área y nunca dejar de lado la actitud para pelear cada pelota.