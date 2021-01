Otra arista del espaldarazo de Peratta al director técnico es que ya hubo algunas charlas informales por los posibles refuerzos rojinegros para encarar la triple competencia: el nuevo torneo, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. “Tenemos que reforzar el equipo y darle la mayor cantidad de alternativas a Kudelka que las que tiene hoy a disposición, entendiendo la importancia de los torneos que vamos a jugar próximamente. Ojalá lo podamos llevar adelante. Tenemos claro que en tres o cuatro posiciones del equipo debemos darle más alternativas al entrenador. Ya está hablado. Lo que vayamos a buscar va a ser al máximo de nuestras posibilidades, aunque no sabemos cuáles van a ser esas posibilidades porque recién termina el torneo para nosotros”. Si bien opinó que el plantel rojinegro “está por encima del 70% de otros equipos del fútbol argentino”, reiteró la necesidad de que se buscarán refuerzos.

La participación de Newell’s en la copa Diego Maradona no fue la esperada. Sin dudas, los nombres de Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco y Pablo Pérez levantaban ilusión entre el pueblo leproso. Y si bien este concepto es compartido por Peratta, desdramatizó el resultado final y recordó la situación en la que estaba el rojinegro hace un tiempo. “Del Newell’s del 2009 cuando yo estuve, al de hoy, se creció muchísimo. Se ganó un campeonato, se salvó del descenso, tenemos subcampeonatos, se vendieron jugadores, se pagaron deudas. Y hoy estamos acá, hay otros que tuvieron que pegársela contra el piso para salir adelante. Newell’s no se la pegó contra el piso y eso lo tenemos que saber todos los que formamos parte de este club, que pudo salir adelante siempre”. Y admitió: “Estamos recalientes porque a todos nos gusta ganar, pero no tener un buen papel en la Copa Maradona no debe tapar todo lo bueno que se hizo en los últimos dos años. Hoy somos un club y un equipo mejor que en 2018, de eso no hay dudas. Pensar que porque en la Copa Maradona no nos fue bien estamos en una crisis, no es real. No nos pone contentos pero acá no hay ninguna crisis, eso no es real para nada”.

Haciendo un balance de lo que fueron los últimos técnicos que pasaron por la lepra, el ex arquero opinó que lo hecho por Frank Darío Kudelka mejoró todo lo anterior y cree que los procesos hay que evaluarlos desde el primer día y no por lo último que se vio. “Lo de Bidoglio mejoró lo de De Felippe, el Newell’s de Kudelka mejoró al Newell’s de Bidoglio; y el segundo semestre de Kudelka mejoró el primero. Está claro que con lo de la pandemia y que se haya parado todo más de siete meses, nos costó un poco más, es cierto. Retrocedimos escalones, pero habíamos adelantado más de 40. Un proceso no son solamente 80 días”.

El dato mencionado anteriormente por Peratta es verídico. Omar De Felippe sacó el 42% de los puntos, dirigiendo 31 cotejos, de los cuales ganó 11, empató 6 y perdió 14 (39 sobre 93). Posteriormente llegó Héctor Bidoglio, quien consiguió el 44% (20 de 45) cuando estuvo al frente del equipo en 15 partidos, donde ganó 5, empató 5 y cayó en los 5 restantes. Mientras que el actual DT, Frank Kudelka, fue el más efectivo ya que obtuvo el 53% (57 sobre 108), merced a 16 victorias, 9 empates y 11 caídas.

En cuanto a las críticas, Sebastián Peratta dijo que son bienvenidas, aunque “no todas son justas”. Y señaló que entiende el enojo del hincha cuando los resultados no se dan. “Trabajo para que el club funcione mejor. Críticas van a existir siempre, algunas más justas y otras no. Yo no creo que la gente no se sienta identificada con este equipo. La gente se enoja cuando Newell’s pierde y es lógico que pase [...] Hasta ahora la información que entregaron los torneos que veníamos jugando nos permitió construir. Este nos permite ponernos en alerta para cambiar algo, pero de ahora en adelante. Lo que pasó fue todo evolución”.

Por último, el director deportivo volvió a hacer mención a los objetivos para la venidera temporada, en donde Newell’s tendrá triple competencia: “Buscaremos ser protagonistas”, sentenció. En el borrador de AFA, el próximo campeonato de primera tendrá su puntapié a mediados de febrero. En tanto que en la Copa Argentina, el rojinegro le ganó a Sportivo Peñarol por 2-0 y avanzó a los 16avos de final, donde se medirá ante Sarmiento de Junín. Claramente el plato fuerte será la participación en la Sudamericana que, de no mediar imprevistos, comenzaría en abril. Por todo lo mencionado, Peratta ya anticipó la búsqueda de refuerzos que estén a la altura de dicha competición continental.