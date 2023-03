Otra vez sin torneo: Djokovic no podrá ingresar a EEUU por no estar vacunado contra el Covid

Novak Djokovic se mantiene firme en su postura de no vacunarse y no jugará el torneo, en el cual tampoco estará Rafa Nadal.

El tenista solicitó un pedido especial para poder entrar al país debido a que Estados Unidos aún no levantó su política contra el coronavirus. Pero el balcánico no recibió la exención que necesitaba.

Teniendo en cuenta que Indian Wells fue suspendido en 2020 por la pandemia, Djokovic no lo juega desde 2019 cuando fue sorprendido en tercera ronda por Phillip Kohlschreiber. En 2021, no disputó un evento situado pocas semanas después del US Open, en pleno octubre, debido al extraño calendario que se generó por el coronavirus. En 2022 tampoco acudió a tierras californianas por la misma causa que este año, al no tener el permiso para entrar en Estados Unidos ya que no está vacunado.