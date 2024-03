Otra vez, Newell's debe prenderle una vela al santo

Una derrota en el clásico jugando como local sin dudas es un golpe durísimo, un mazazo para cualquier equipo, y Newell’s no es la excepción. El rojinegro, que encima ya venía de dos traspiés en fila (Racing y Estudiantes), se pegó otro porrazo feo el pasado domingo ante Central en un Coloso repleto. Y por ello ahora al equipo de Mauricio Larriera no le queda otra alternativa que asomar la cabeza del pozo. Debe sacarse cuando antes ese ropaje de perdedor que lo viene acompañando en el último tramo, más allá de que desde el juego no todo sea para reprochar. Pero lo que cuenta es sumar y en los recientes compromisos los números no cierran. Así, la visita de San Lorenzo del domingo por la noche en el parque Independencia puede servir de rayo de luz en la neblina, de puerta de salida de un laberinto que no debe ampliarse.