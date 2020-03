"Oriental es todo para mí"

El Pisa, así lo llama su gente. Así apodan a Juan Luis Cipollone, el canchero de Oriental, quien lleva 38 años haciendo las mismas tareas todos los días. Por su gran esfuerzo y dedicación, el club de zona sur como homenaje a sus trayectoria le puso su nombre a la cancha de once en 2019. Cipollone no sólo se encarga de mantener en óptimas condiciones las canchas de once y siete, sino también hace de utilero, aguatero y colabora con todo tipo de funciones. "Es el todoterreno de la gran familia del aurinegro y estamos muy felices de tenerlo entre nosotros. Es un ser humano extraordinario", tiró un socio que se da cita todos días para llevar a su hijo a los entrenamientos en las instalaciones de calles Buenos Aires y Láinez.

"Siento un orgullo inmenso que la cancha de once lleve mi nombre. Jamás me lo imaginé y con mis 66 años es lo más importante que me sucedió como apasionado de Oriental que soy. No tengo palabras, estoy muy feliz por este reconocimiento", dijo Juan Luis Cipollone, alias Pisa, en la entrevista realizada por Ovación de Acá en su recorrida por las canchas de la Asociación Rosarina.

Como todos los días, Pisa es el encargado de abrir y cerrar las instalaciones aurinegras. "Me paso todo el día en el club, es como mi segunda casa. Aquí llegué hace unos 38 años, es mi lugar en el mundo y no lo cambio por nada", sostuvo el canchero de Oriental.

En la previa de la producción fotográfica, todos los chicos que llegaban a los entrenamientos el saludo obligado era para el querido Cipollone. "Me siento muy agradecido por el afecto que me dan todos los chicos, jugadores y familiares que se dan cita en el club. Vivo pendiente de cada uno de los detalles y las necesidades que se presentan a la hora de las prácticas".

En el momento de hacer un repaso de los jugadores que pasaron por el club y llegaron a primera, Pisa destacó a varios futbolistas, como a "Rodolfo Chino Aquino, Pedro Aguirrez, Sebastián Flores Coronel, Horacio Ameli, Marcelo Maidana y Ever Banega son los que llevan sangre aurinegra. A todos los vi correr, entrenar y defender los colores de Oriental. Fueron momentos imborrables que quedarán para toda la vida. Después buscaron otros horizontes y varios llegaron al profesionalismo. Hoy ver a Banega jugando en Europa es maravilloso. Aparte, con la venta de este jugador el club recibió un dinero importante para realizar diferentes obras en las instalaciones y seguir creciendo en la zona sur. Todo eso no tiene precio. Cada vez que viene Ever a Rosario se da un vuelta por el club y saluda a todos los presentes", contó Cipollone.

Por último, el querido Pisa no se olvidó de sus seres queridos a la hora de compartir el reconocimiento que le hizo el club poniendo su nombre a la cancha de once. "Todo se lo debo a mis viejos Roque y Luisa Dora Sanantello. Y no me quiero olvidar de mis hermanos Marcela, Carlos y Jorge, ellos siempre están a lado mío", cerró Cipollone.

Como cada día y desde hace 38 años, Cipollone es el encargado de cerrar y abrir las instalaciones del club Oriental. Para todos sigue siendo el Pisa de la gente y de toda la Asociación Rosarina de Fútbol.

“Pisa es querido por toda la ARF”

“En el ambiente de la Rosarina todos los clubes le tienen mucho respeto a Juan Cipollone. Es un tipo muy reconocido y eso nos pone muy feliz a toda la gran familia de Oriental. Ese respeto también se traslada a los jugadores del club. Ejemplo, los chicos del baby, apenas llegan lo primero que hacen es saludar a Pisa. Después llegan los mayores y los abrazos son interminables antes de cada práctica”, señaló el presidente Fabián Pitón.