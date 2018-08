Noticiero deportivo

Larga la Copa Santa Fe de hockey femenino

Hockey. Con 32 equipos larga el lunes próximo la segunda edición de la Copa Santa Fe de Hockey 2018, auspiciado por el gobierno de Santa fe y supervisado por la ONG, Mas Hockey, que lidera la ex Leona Ayelén Stepnik. La jornada próxima se jugará en dos sedes: en Náutico Quillá de Santa Fe jugarán Gimnasia de Vera vs. Adelante de Reconquista (10.30), Panteras de Tacuarendí vs. Huracán de la Criolla (12.30), Deportivo Alejandra vs. Central de Florencia (14.30) y Stic Las Toscas vs. Huracán de San Javier (16.30). En tanto, en Universitario de Rosario jugarán Huracán de Bustinza vs. Independiente de Bigand (10.30), Atlético Paz vs. Cremería de Carcarañá (12.30), Rowing vs. Atlético Susanense (14.30) y Newell's vs. Fisherton A (16.30).





Décima fecha del circuito argentino

Paddle Surf. En la recta final hacia los juegos sudamericanos de playa Rosario 2019 llega a la ciudad la selección nacional de paddle surf, en su última prueba previa a la competencia internacional. La cita será el sábado 29 de septiembre, a las 9, en la Florida. Convoca la recientemente creada Asociación Santafesina de Paddle Surf . Inscripción e informes on line al @indiapaddlesurf, 0341-6138948 o 341-5400220 (Andrea García).





Karina Rodríguez vuelve a la Argentina

básquet. Siguiendo con la línea de apuesta al despegue definitivo de la rama femenina, la Confederación Argentina de Básquetbol anunció la contratación de Karina Rodríguez como flamante directora de Desarrollo del Básquet Femenino. De esta manera, Rodríguez _la mejor jugadora argentina de todos los tiempos_ vuelve a la Argentina después de veinticinco años en Brasil, donde además de conseguir títulos como jugadora trabajó en gestión y marketing deportivo y en el Ministerio de Deportes. Rodríguez se inició en Crovara, pasó por Platense, Sunderland, Santos Lugares y a los 16 años se fue a jugar a Brasil. Con sólo 18 reforzó el Banco Zaragozano, conquistó la Copa de la Reina de 1990 y anotó 48 puntos en la final.