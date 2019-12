En el fútbol habitualmente la jerarquía hace la diferencia. En un puñado de minutos puede transformar la adversidad en éxito. Y construir una victoria en un suelo poco fecundo. Por eso River le ganó a Newell's. Porque ese plus si no se produce, se compra. Y los millonarios hacen ambas cosas: fabrican y adquieren. Y además ensamblan. Demasiada desventaja para los rojinegros, que aún haciendo un gran esfuerzo no pudieron sostener una distancia que habían elaborado con mucho trabajo. Reduciendo así el espacio para los reproches.

El primer tiempo Newell's lo jugó como lo pensó. Con sentido práctico y organización. Y concentración. Saliendo rápido de la presión ofensiva de River para sorprender y lastimar. Sin temor a acudir al pelotazo si fuese necesario. Con la consigna de no desordenarse para no sucumbir ante la velocidad de River. Pero protagonizando el partido. Con determinación y vocación.

Sin dudas que el regreso de Julián Fernández fue una herramienta clave para conservar el orden y la practicidad. La precisión de Bíttolo en sus asistencias más la entrega de Leal fueron artífices de un triunfo parcial que hasta ahí era tan merecido como sorpresivo.

El trámite era intenso y vibrante. Pero Newell's se doblegaba en defensa y también en ataque. El 2 a 0 fue fugaz porque River descontó justo a tiempo.

Y en el complemento la estructura rojinegra se resquebrajó. Gallardo mandó a los suyos al ataque y con el ingreso de Juanfer Quintero encontró la llave para igualar. Y ganar. Porque con las variantes del Muñeco, River empezó a marcar diferencia física y futbolística.

Es cierto que los de Kudelka retrocedieron, pero fue más inducido que decidido. Aunque el técnico rojinegro demoró en corregir.

Newell's fue hasta el final. No se resignó a perder. Y sin dudas que en esa entrega reside la mayor virtud, aunque no otorgue los puntos que el equipo de Kudelka hoy necesita tener

Crónica de un partido intenso

El partido arrancó con un equilibrio que comenzó a romperse a los 10 minutos, cuando Newell's tuvo una sucesión de jugadas ofensivas nítidas, en la que Luis Leal estuvo a punto de convertir, pero Armani tapó un remate de manera magistral, y cuando el portugués iba a captar el rebote, Montiel cruzó para despejar al córner

Si bien los millonarios mostraban mayor velocidad, los rojinegros eran más incisivos, con un Leal encendido.

Embed #TNTSports | ¡No pudo Leal! El portugués lo tuvo dos veces, pero entre Armani y Montiel evitaron el gol.#Newells #River pic.twitter.com/TCb6DeAW4S — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 1, 2019

River también avisó a los 14', cuando Fernández cedió a Palacios y el remate se fue apenas desviado. Y a los 21' fue Suárez quien intentó de media distancia, enviando la pelota por arriba del travesaño.

A los 31' un córner de Bíttolo encontró la cabeza de Lema, y así llegó el ansiado gol rojinegro.

Embed #TNTSports | ¡Tremendo Lema! El zaguero de Newell’s les ganó a todos en el salto y clavó un gran cabezazo para el primero de la Lepra.#Newells #River pic.twitter.com/YakA0RDwlr — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) December 1, 2019

Newell's no se desordenó, mantuvo la presión, fue pragmático y por esas cualidades llegó al segundo.

Un pelotazo quirúrgico cruzado de Bittolo a los 36' encontró a Leal ganándole la espalda de Angileri, y el portugués definió de manera magistral por encima de Armani. Golazo.

Pero la ventaja de dos goles duró poco, porque a los 38' Nacho Fernández descontó ejecutando muy bien un tiro libre.

El descanso llegó justo para la Lepra porque River se le iba encima en pos de la igualdad.

En el complemento River se adelantó impulsado por la necesidad de la igualdad, al tiempo que Newell's no se apartaba del libreto.

Los minutos transcurrían y sólo era cuestión de evaluar el resto físico, porque los millonarios empezaron a gravitar más en territorio rojinegro.

A los 60' Juanfer Quintero tuvo su primera intervención tras reemplazar a Alvarez, y fue la ejecución de un tiro libre que exigió a Aguerre, quien sacó la pelota al córner.

Newell's retrocedió demasiado y River no lo perdonó. Por eso en una pelota que recuperó en la mitad de la cancha derivó en el empate millonario, a través de una arremetida de Scocco que empujó Borré.

Los hombres de Kudelka fueron con su fortaleza anímica en pos del empate, a sabiendas del riesgo, tuvieron alguna aproximación, pero ya no había resto para lograrlo. Y la victoria que mutó en derrota no pudo modificarse.

Newell's: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti, Mariano Bíttolo; Denis Rodriguez (79' Salinas), Julián Fernández, Mauro Formica (67' Moreno); Luis Leal, Lucas Albertengo (75' Alexis Rodríguez) y Maximiliano Rodriguez. DT: Frank Kudelka

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Angileri; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Julián Alvarez (56' Quintero); Matías Suárez (56' Scocco) y Rafael Borré (80' Pratto). DT: Marcelo Gallardo

Goles: 31' Lema (NOB), 36' Leal (NOB), 39' I. Fernández (RP), 65' Borré (RP), 70' Scocco (RP)

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Arbitro: Néstor Pitana

TV: TNT Sports