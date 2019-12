Newell's llega golpeado y necesitado de volver al triunfo. Son conceptos que se repiten en las últimas previas. Es que no mejora su juego, aunque haya dado algunas señales alentadoras en la derrota frente a River. Frank Kudelka quedó convencido de que ese equipo que enfrentó al millonario es capaz de torcer el rumbo y le ratificó la confianza, con la excepción de la salida obligada por suspensión de Santiago Gentiletti y el ingreso de Fabricio Fontanini. El entrenador insiste con que la posesión es determinante y a partir de esa valoración se explica que haya mantenido a dos volantes creativos, de buen pie, Mauro Formica y Denis Rodríguez. El tema es qué sucederá con la Lepra cuando pierda la pelota. Julián Fernández aparece demasiado sólo para cumplir esa tarea. Suena muy arriesgado.

El conjunto rojinegro perdió el protagonismo que tanto espera Kudelka en cada partido. Se convirtió en un equipo con poca sorpresa, imaginación y profundidad, a raíz de que cuenta con varios jugadores sin cambio de velocidad. Encima se va desinflando con el paso de los minutos y en consecuencia queda a merced de lo que hace el rival. No contiene en el medio y así le llegan fácil. Nunca encontró el sustituto de Jerónimo Cacciabue. El último que probó fue a Denis Rodríguez, de condiciones bien distintas. Y lo mantendrá de titular, pese a que fue discreto lo que hizo ante River.

En el último encuentro, Formica jugó en el medio sobre la derecha y Denis a la izquierda. El Gato corrió mucho, hasta que el físico no le dio más y fue reemplazado. El mellizo no incidió en la generación. Ambos son mediocampistas que generan juego. No se caracterizan por recuperarla. Si se tiene en cuenta que además estarán Luis Leal, Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez, todos delanteros sin un gran despliegue para defender, es evidente que Fernández no tendrá compañía para la contención.

Alfredo Di Stéfano decía que el fútbol es una manta corta, que si te tapás la cabeza te destapás los pies y si te cubrís los pies te destapás la cabeza. Kudelka elige dónde quedar más desprotegido y no cabe ninguna duda que pone el acento en el control de la pelota. Pero la apuesta parece muy osada.

Atlético Tucumán es un conjunto de tránsito rápido en la mitad de cancha, que progresa por las bandas con Guillermo Acosta y Lucas Melano. La atención rojinegra tiene que estar puesta en ellos, aunque la impresión es que no contará con futbolistas capaces de ponerles un freno.

El Decano se caracteriza por el vértigo. No luce. Trata de ser intenso y agresivo, con Javier Toledo en la ofensiva. Al reaparecido Fontanini le tocará batirse en un duelo físico con el ex Central. Lo malo para el local es que no estará el goleador Leandro Díaz, que se lesionó.

Newell's apelará a un formación que concentra la atención en el dominio del balón y en explotar a Luis Leal, que empezó a entregar algo de todo lo que supo dar en sus mejores momentos del club. El año empieza a cerrarse y la necesidad de puntos es grande.

Concentrado con 20 futbolistas

Newell’s se instaló ayer en un hotel de Tucumán con 20 futbolistas. Entre estos nombres se definirán los 7 jugadores que irán al banco: Nelson Ibáñez, Stéfano Callegari, Facundo Nadalín, Braian Rivero, Lucas Villarruel, Aníbal Moreno, Nicolás Castro, Alexis Rodríguez y Rodrigo Salinas. Los suplentes de Atlético Tucumán serán: Alejandro Sánchez, Dylan Gissi, Federico Bravo, Ramiro Carrera, Tomás Cuello, José Luis Fernández y Leonardo Heredia.