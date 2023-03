Miguel Russo: "La bisagra del partido es la expulsión"

En cuanto a la gran polémica de la noche, el choque entre Broun y Javier Toledo en la previa del 1 a 1, Russo manifestó que “hay falta en el gol, nosotros lo vemos y en el área no se puede cargar al arquero. Tampoco le echo la culpa al árbitro (Fernando Echenique), tenemos que ser más inteligentes y quedar con uno menos es mucha ventaja. En el banco vimos falta, pero está el VAR, se recibe la orden de ellos (Darío Herrera). No se puede cargar al arquero. Pero no se discute más”.

Por su parte, Jorge Broun, uno de los grandes protagonistas de la noche, se fue con mucha bronca del estadio de Sarmiento. Ya que a su criterio hubo falta clara de Javier Toledo antes del transitorio empate. “Tengo una bronca tremenda. En la jugada del primer gol a mi entender voy a salir y Javi (Toledo) se tira para atrás, abre los brazos, no me deja saltar y cuando la saco le queda el rebote y anota. Son jugadas donde uno no sabe qué hacer, si salir con la rodilla te pueden cobrar penal. Cada vez se entiende menos el reglamento. El árbitro (Fernando Echenique) me dijo que no era falta, pero me mete los brazos, busca el contacto, vi después la jugada y se nota. El árbitro me dice que no ve falta y que el VAR le confirma eso”, detalló Fatura.