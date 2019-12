May: "Vamos a salir del mal momento"

Prestancia. Esteban May, de 42 años, aporta experiencia en la defensa alba.

Prestancia. Esteban May, de 42 años, aporta experiencia en la defensa alba.

“Entre todos tenemos que sacar a Argentino del mal semestre que pasamos. Los malos resultados nos dejaron en la penúltima posición y eso es real. El tema es que para el pesimista estamos a un punto de la desafiliación y para los optimistas quedamos a 5 unidades de poder clasificar al reducido por un segundo ascenso. La realidad marca que ahora debemos descansar y recargar las pilas para comenzar con todo la pretemporada el 3 de enero”, explicó Esteban May, referente y capitán de los salaítos, quien se pone del lado de los esperanzados: “Vamos a salir de este mal momento”, dijo.

Sin dudas que la mala campaña realizada en el torneo Apertura de Primera D preocupa. El equipo convivió con dos entrenadores en el segundo semestre y a pesar del cambio realizado por la dirigencia, los resultados no acompañaron y Argentino quedó mal parado en la tabla general.

“A nadie le gusta terminar de la forma que finalizamos el Apertura. Quedaron muchas materias pendientes durante la primera rueda, por ejemplo la falta de gol en el torneo (sólo marcó 7). Ahora es tiempo de estar tranquilos y pensar en positivo para el Clausura (arrancará de cero). El objetivo del 2020 será luchar por los puestos de vanguardia”, confió May, quien a sus 42 años seguirá ligado al salaíto.

El año que se avecina, Argentino cumplirá 10 años en la Primera D y la bronca sigue a flor de piel en los seguidores del albo. El 22 de mayo del 2010 descendió a esta categoría y a partir de esa temporada volver a la Primera C se le hizo un karma.

Y May espera poder revertir esto. Desde la experiencia que aporta sueña con “recuperar protagonismo, hacernos fuertes en nuestra cancha y pelear el Clausura desde la primera fecha”.

El marcador central está en el club desde inicios de 2016, por lo que estuvo en las últimas 4 temporadas. En la anterior fue una pieza clave en el equipo dirigido por Marcelo Vaquero que perdió la chance de pelear el segundo ascenso al perder por penales en la semifinal con el ascendido Real Pilar.

Desde el arranque del Apertura el equipo no fue el mismo porque tuvo varias bajas pero May siempre respondió a las expectativas y por eso es clave para lo que vendrá, de la mano de Damián Sciretta, quien se hizo cargo del equipo en las últimas 5 jornadas (2 triunfos y 3 derrotas). Y el joven DT (cumplirá 40 años el 3 de enero) contará con la experiencia que transmite May para “demostrar que Argentino saldrá del mal momento y pelearemos por el ascenso que se nos viene negando”.