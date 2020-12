Luego de convertir el gol la Fiera exhibió la camiseta de Francisco González, el juvenil leproso que en la semana sufrió una seria lesión en la rodilla y deberá estar varios meses fuera de las canchas. “Hablé con Panchito durante la semana porque viví la misma lesión, le dije que esté tranquilo, que tenga paciencia, tiene que volver como estaba porque tiene futuro, este triunfo es para él y todos lo estamos apoyando”, relató Maxi con emoción.

Claro que Maxi no es un centrodelantero neto, pero cada vez que pisa el área crece el peligro de gol. Sabe dónde ubicarse y a lo largo de su notable carrera estampó goles de gran factura, incluso en mundiales y con la camiseta de la selección argentina, como aquella volea ante México en Alemania 2006. Ahora en Newell’s, ante la baja de Nacho Scocco, Frank Kudelka lo usa de nueve enmascarado. “Es una posición donde no soy nueve, pero cuando más juego tengo me siento más cómodo, me sentí bien, creo que el equipo también estuvo correcto con la pelota, propusimos la idea de ir a buscar el partido, en líneas generales estuvimos bien pero no hay que relajarse, el miércoles tenemos que volver a ganar y esa es la mentalidad que tenemos que tener”, expresó Maxi de cara al debut del miércoles por Copa Argentina, ante Sportivo Peñarol de San Juan, en San Nicolás.

Las tres victorias al hilo

Y sobre la actual seguidilla de tres victorias consecutivas en Newell’s, la Fiera valoró: “Es lo ideal, cuando ganas estás mejor de humor, trabajás distinto durante la semana, somos los primeros que sabemos que estamos en deuda con el juego, cuando ganas es más fácil corregirlo y ojalá hagamos una senda linda de triunfos. Tenemos que seguir, nos tenemos que acostumbrar a la victoria que es lo más lindo que hay y nos tenemos que esforzar al máximo”.

La Fiera sigue poniendo toda su categoría al servicio de Newell’s, con goles, talento, liderazgo y la ambición renovada de ir por más. No abundan los jugadores de su tremendo calibre. Newell’s lo tiene y vaya si lo disfruta.

Los dardos en la Copa Argentina

Tras la gran victoria del sábado ante Godoy Cruz en Mendoza por 3 a 0, Newell’s ya enfocó sus cañones en lo que será el miércoles, a las 18.10, su presentación en la Copa Argentina, cuando enfrentará a Sportivo Peñarol de San Juan, en el flamante estadio Unico de San Nicolás, con transmisión televisiva de la señal TyC Sports. Para Newell’s será una gran oportunidad de conseguir su cuarta victoria seguida, tras los triunfos ante Lanús, Estudiantes y Godoy Cruz, por la Copa Diego Maradona. Además una gran chance de comenzar a dar batalla en un certamen como la Copa Argentina, donde que se le hace muy complicado llegar a instancias decisivas. Sportivo Peñarol de San Juan viene de caer el fin de semana 1 a 0 ante Camioneros en la reválida del torneo Federal A. De esta manera los rojinegros tendrán que demostrar que están en alza ante un adversario con menor potencial, aunque se sabe que la Copa Argentina suele tener más sorpresas de las habituales.