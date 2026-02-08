La Capital | Ovación | Newell's

El error que abrió la puerta a una nueva derrota de Newell's y que ya es moneda corriente

Una pifia de Martin Luciano abrió la puerta a la caída ante Defensa y Justicia. Otros yerros pasaron en los demás partidos de Newell's. Causa también de la debacle

8 de febrero 2026 · 00:49hs
La imagen de Newells en el Coloso

Virginia Benedetto

La imagen de Newell's en el Coloso, con la caída ante Defensa y Justicia. El error de Martín Luciano fue clave y no pudo enderezarlo.

La mala decisión que tomó Martín Luciano en el gol que abrió la puerta a la nueva caída de Newell’s, no resultó fuera de contexto en absoluto. La falta de juego que viene mostrando este equipo conducido por Favio Orsi y Sergio Gómez son causa de este mal comienzo, pero también las equivocaciones puntuales. Pasó en los otros partidos de este torneo Apertura, se repitió en el Coloso ante Defensa y Justicia.

El castillo de naipes que venía edificando Newell’s con esfuerzo, sin muchas ideas y apenas con unos zapatazos de Luciano Herrera o Facundo Guch, se derrumbó por completo ante el menor descuido. Y eso ocurrió a los 31’, cuando el Defensa de Mariano Soso que no hacía nada, encontró el regalito de Luciano.

Pelotazo largo sobre su carril y ante el acoso de Portillo, Luciano tomó la decisión de darle el pase atrás a Gabriel Arias de cabeza. La pelota no picó alto lo suficiente, se agachó demasiado y le quedó corta. Le quedó al jugador del Halcón, pase atrás a Juan Miritello y gol con el arco vacío ante la salida apresurada de Arias.

Fue el comienzo del fin para Newell’s, que encima en el final del primer tiempo recibió el mazazo del segundo gol de Miritello, el mismo además que en el último partido ante Defensa en el Coloso, hace un año casi exacto, lo ganó al minuto 92 en una contra.

Ante Talleres, Roger Martínez cabeceó solito y solo el tiro libre desde la izquierda para abrir la cuenta y al toque Bruno Cabrera, que había cometido la falta y recibido la amarilla, hizo una falta innecesaria en mitad de cancha para la segunda y expulsión. Fue el principio del fin en el debut.

Ante Independiente, Arias rechazó mal el remate de Miljevic y se la dejó a Abalos para que abriera la cuenta. Y con Boca lo llevaba bien, pero Gómez Mattar le dio mal el pase a Guch, que se la dejó robar fácil en mitad de cancha, para el primero, que sepultó también toda expectativa leprosa.

Es decir, este equipo de Orsi-Gómez como a los de sus antecesores (entre ellos el DT de Defensa, Mariano Soso) adolece de muchas cosas, pero el sello distintivo es que además le agrega errores puntuales que lo dejan tan al desnudo que es imposible revertirlo. Solo en ese adicional casi milagroso ante Independiente en la anterior cita en el Coloso pudo hacerlo.

Tampoco pudo ante Defensa ni con los cambios y la corrida en solitario de Portillo en el tercer gol lo dejó bien en claro. El descuento de Cóccaro y el gol final de Salomón no evitaron lo inevitable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020337148323361081&partner=&hide_thread=false

“Estamos en un momento malo, cada error es gol. Si no entendemos eso, no vamos a salir. Hay que agachar la cabeza y poner la cara”, dijo al final autocrítico Gabriel Arias.

Newell’s no gana desde setiembre. El rival solo recibió la amarilla a Ever Banega (justo él) en adicional. Ni necesitó faltas para frenarlo. Arias tuvo razón. A los hechos hay que remitirse.

