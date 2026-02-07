En vivo: Newell's achicó las distancias pero no pudo evitar la derrota ante Defensa y Justicia

Newell's se autoimpuso la obligación de ganar en el Coloso del Parque, en el partido que cierra el sábado de la 4ª fecha del torneo Apertura ante Defensa y Justicia. Pero falló en el intento, fue derrota 3 a 2 y el ciclo que recién nace ya entró en turbulencia.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020335864455262291&partner=&hide_thread=false
96' GOL DE NEWELL'S Y FINAL: 3-2 ganó DEFENSA. De un córner y una serie de rebotes, Salomón descontó. La última el partido.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020331300129746968&partner=&hide_thread=false
76' GOL DE NEWELL'S. Descuenta Cóccaro con una buena mediavuelta, tras un córner, un despeje y la asistencia de Salcedo. Pierde 3-1.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020327709335797907&partner=&hide_thread=false
62' GOL DE DEFENSA Y JUSTICIA. Gran corrida de Portillo, Méndez no puede agarrarlo y define ante la salida de Arias. 3-0.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020318493153833211&partner=&hide_thread=false
45'(+3') GOL DE DEFENSA Y JUSTICIA. Gran centro desde la derecha y cabezazo impecable de Miritello antes del descanso. 2-0.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020313783483191467&partner=&hide_thread=false
31' GOL DE DEFENSA. Grosero error de Martín Luciano al intentar darle de cabeza el pase a Arias. Gol de Miritello.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020310137592762702&partner=&hide_thread=false
16' Guch tiene una ocasión para Newell's, pero el arquero la sacó al córner.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020307593839653212&partner=&hide_thread=false
5' Dos zapatazos de Luciano Herrera pudieron darle la ventaja a Newell's.
