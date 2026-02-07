La Capital | Ovación | Newell's

En vivo: Newell's achicó las distancias pero no pudo evitar la derrota ante Defensa y Justicia

Otra dura caída de Newell's, que cometió errores y era goleado por Defensa, hasta que acortó distancias al final para perder 3 a 2.

7 de febrero 2026 · 22:50hs
Se viene el error de Martín Luciano

Virginia Benedetto

Se viene el error de Martín Luciano, que intentó darle el pase de cabeza a Arias y se la dejó servida a Portillo. Pase a Miritello y Newell's lo pierde ante Defensa y Justicia.
Matías Cóccaro simula una falta en el área de Defensa y Justicia. No pasó nada.

Virginia Benedetto

Matías Cóccaro simula una falta en el área de Defensa y Justicia. No pasó nada.
Uno de los intentos desordenados de Newells ante Defensa y Justicia.

Virginia Benedetto

Uno de los intentos desordenados de Newell's ante Defensa y Justicia.
El Coloso a full para la nueva presentación del Newells de Orsi-Gómez

Virginia Benedetto

El Coloso a full para la nueva presentación del Newell's de Orsi-Gómez, esta vez ante Defensa y justicia.

Newell's se autoimpuso la obligación de ganar en el Coloso del Parque, en el partido que cierra el sábado de la 4ª fecha del torneo Apertura ante Defensa y Justicia. Pero falló en el intento, fue derrota 3 a 2 y el ciclo que recién nace ya entró en turbulencia.

Todo lo que pasa en el Coloso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020335864455262291&partner=&hide_thread=false

96' GOL DE NEWELL'S Y FINAL: 3-2 ganó DEFENSA. De un córner y una serie de rebotes, Salomón descontó. La última el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020331300129746968&partner=&hide_thread=false

76' GOL DE NEWELL'S. Descuenta Cóccaro con una buena mediavuelta, tras un córner, un despeje y la asistencia de Salcedo. Pierde 3-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020327709335797907&partner=&hide_thread=false

62' GOL DE DEFENSA Y JUSTICIA. Gran corrida de Portillo, Méndez no puede agarrarlo y define ante la salida de Arias. 3-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020318493153833211&partner=&hide_thread=false

45'(+3') GOL DE DEFENSA Y JUSTICIA. Gran centro desde la derecha y cabezazo impecable de Miritello antes del descanso. 2-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020313783483191467&partner=&hide_thread=false

31' GOL DE DEFENSA. Grosero error de Martín Luciano al intentar darle de cabeza el pase a Arias. Gol de Miritello.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020310137592762702&partner=&hide_thread=false

16' Guch tiene una ocasión para Newell's, pero el arquero la sacó al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2020307593839653212&partner=&hide_thread=false

5' Dos zapatazos de Luciano Herrera pudieron darle la ventaja a Newell's.

>>Leer más: Newell's: Julio Lamas, Juan Gutiérrez y el futuro del deporte Amateur

Las estadísticas de Newell's-Defensa y Justicia

Embed

Noticias relacionadas
Una imagen que se viene haciendo costumbre en Newells. Perdió ante Defensa y Justicia, pese a que había empezado mejor.

La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Los jugadores de Newells dejan la cancha después de caer en el Coloso ante Defensa y Justicia. 

Pasan los partidos de Newell's y el equipo de Orsi-Gómez sólo muestra involución

La imagen de Newells en el Coloso, con la caída ante Defensa y Justicia. El error de Martín Luciano fue clave y no pudo enderezarlo.

El error que abrió la puerta a una nueva derrota de Newell's y que ya es moneda corriente

Oscar Salomón se recuperó antes de lo previsto de una lesión muscular y será titular en Newells ante Defensa y Justicia. 

Newell's recuperó a Oscar Salomón, que será titular y la única variante para recibir a Defensa y Justicia

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Una joyería rosarina inaugura una exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Una joyería rosarina inaugura una exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Newells se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Newell's se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Lo último

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez.

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez".

El uno x uno de Newells ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

El uno x uno de Newell's ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

La nueva derrota de Newells: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Centraron su reclamo contra la reforma laboral, el racismo y el incremento de crímenes de odio por identidad sexual y de género

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La nueva derrota de Newells: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Por Juan Iturrez
Ovación

La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Policiales

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Policiales

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Una joyería rosarina inaugura una exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Una joyería rosarina inaugura una exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Newells se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Newell's se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Ovación
El uno x uno de Newells ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

Por Juan Iturrez
Ovación

El uno x uno de Newell's ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

El uno x uno de Newells ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

El uno x uno de Newell's ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

La nueva derrota de Newells: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Pasan los partidos de Newells y el equipo de Orsi-Gómez sólo muestra involución

Pasan los partidos de Newell's y el equipo de Orsi-Gómez sólo muestra involución

Policiales
Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta
Policiales

Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo
La ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Ian Moche a Lilia Lemoine: No guardo rencor porque se puede equivocar
Información General

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina