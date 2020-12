Tres o cuatro jugadores de Los Pumas no son todos Los Pumas, ni su historia, por más que uno de ellos sea su actual capitán. Justamente ayer, cuando Los Pumas estaban publicando un video pidiendo disculpas, después de haber recibido las críticas por el insignificante homenaje a Maradona en la previa al partido con los All Blacks, se desató de manera paralela un escándalo en las redes sociales por viejos mensajes xenófobos y racistas de su capitán, Pablo Nicolás Matera, y otros integrantes del plantel Guido Petti, Santiago Socino y los ex pilares de Atlético del Rosario, Lucio Sordoni y Mayko Vivas.