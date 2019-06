Los Jaguares, lúcidos e intratables ante Sharks

Una gacela al ingoal. Tras una patada de Díaz Bonilla, Boffelli madrugó a la defensa rival en las alturas y ya no lo pudieron parar.

Jaguares está que arde. Y después de una gira más que exitosa por Oceanía, la franquicia argentina del Súper Rugby volvió a ganar. Sin objeciones, sino todo lo contrario. Esta vez las presas fueron los Sharks sudafricanos, a quienes aplastaron por 34 a 7 con una actuación formidable del rosarino Emiliano Boffelli, quien actuó como fullback y convirtió dos tries, uno de ellos de alto calibre.

El equipo conducido por Gonzalo Quesada, que ya se había asegurado estar en los playoffs, no bajó el pie del acelerador y fue por más. Volvió a desplegar un rugby de alto vuelo, de funcionamiento aceitado y no le dio oportunidades a su rival, por lo cual quedó puntero en la Conferencia Sudafricana y segundo en la primera fase, arañando el primer lugar a una fecha del final de la fase regular de la competencia. Ya se aseguró definir en casa los cruces de cuartos de final. Con la de ayer son 10 las victorias de Jaguares, que atraviesan su mejor actuación desde el ingreso a esta competencia, en 2016. Quesada cambia jugadores y el funcionamiento no se resiente, un dato tremendamente favorable para el head coach, que le imprime al equipo una confianza que desconocía.

Ayer, a los 3' Sebastián Cancelliere inauguró el marcador luego de aprovechar una distracción de la defensa visitante y consiguió la primera llave para empezar a abrir el partido. Al cabo de algunos minutos de tranquilidad, Boffelli sacudió la modorra. El polifuncional jugador surgido en Duendes quebró a la defensa de Sharks y apoyó en el ingoal para sumar el segundo try argentino. Pero en el complemento, Boffelli se llevó todos los aplausos con una intervención fantástica en las alturas y una corrida fenomenal que terminó otra vez en el ingoal de Sharks. Minutos después volvió a intervenir para que Cancelliere anotara de nuevo. Boffelli no sólo estuvo intratable desde la definición sino también en el desequilibrio y la generación de juego. Los sudafricanos descontaron pero Santiago Carreras volvió a apoyar y el triunfo argentino fue un hecho.

El viernes, ante los Sunwolves japoneses en Vélez, cerrarán esta fase con la posibilidad de un premio mayor. De ganar nuevamente podrían definir unas hipotéticas semifinales también como locales.