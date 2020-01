Leal: "Me llamaron de un par de clubes"

Luis Leal fue el designado para brindar una conferencia de prensa y en su alocución confesó que “me llamaron de un par de clubes y de Arabia hablaron con mi representante”, aunque aclaró que “estoy muy cómodo en Newell’s y quiero seguir”. De todas formas, está claro que si llega alguna propuesta importante la dirigencia la evaluará, más aún si llega un delantero como espera Frank Kudelka. La puerta a una posible salida está abierta.

Después del entrenamiento matutino, el atacante charló con los periodistas y esto es lo que sostuvo.

►“Me llamaron de un par de clubes. De Arabia hablaron directamente con mi representante, pero no hay nada cerrado, estamos charlando. No he hablado directamente con el entrenador, sí mi representante charló con D’Amico (Cristian, vicepresidente), y el club va a decidir qué es mejor para Newell’s”.

►“Todavía no arrancó el torneo y no hay titulares indiscutidos. Estoy trabajando. Si me tengo que quedar, me quedo y voy a pelear para ser titular y hacer una buena campaña”.

►“Nunca fue mi idea cambiar tanto de club, pero en este momento en Newell’s estoy muy cómodo. Es una casa donde me recibieron muy bien, la ciudad es muy buena. Me queda un año y medio más de contrato y quiero seguir”.

►“Cuando me fui a la selección acá no querían que me vaya. Después, en la segunda citación fui porque sentí la importancia estar de allá. Las cosas anduvieron bien , llegué con mucha más confianza y fue en ese momento donde las cosas empezaron a andar mejor en Newell’s”.