“Hablamos y en todo instante Di Pollina fue ejecutivo. Mostró muchísima voluntad de definir el tema. Por eso la charla duró poco, ya que todos buscamos lo mejor. Cada uno defendió y argumentó los intereses, por lo cual llegamos a un acuerdo en pocos minutos”, resaltó sin rodeos el representante de Jorge Broun, el empresario Roberto San Juan.

Mientras que del lado canalla también resaltaron “el interés por formalizar la operación, en un marco donde Central fue sincero y claro con respecto a los números. Se planteó cuál es el plan porque la intención es cumplir luego con las condiciones. En ese aspecto, somos claros porque el contexto económico es delicado en estos tiempos de pandemia”, expuso a su turno el presidente auriazul, Rodolfo Di Pollina en diálogo con este medio.

Las cartas están sobre la mesa. Desde Arroyito decidieron ir en la mañana de ayer con todo por el arquero que más seduce a Cristian González. Jorge Broun conoce además muy bien al entrenador porque fueron compañeros de plantel en su momento. Y como Fatu quiere volver a jugar en el club que lleva en el corazón, por eso aceptó algunos de los planteamientos que le formularon. El contrato, de cerrarse hoy, será por los próximos dos años.

El Lobo define

Pero para que eso suceda Gimnasia deberá aceptar la propuesta elevada por Central. Porque para que Fatu pueda salir de La Plata, el canalla tendrá que abonar 130 mil dólares en concepto de resarcimiento, porque el arquero tiene contrato hasta fin de diciembre próximo. De hecho, ayer mismo le envió un plan de pagos.

Según certificó Ovación, la dirigencia platense ya avisó que no pondrá barreras en este caso porque consideran que Fatu siempre se portó diez puntos, sea dentro como fuera de la cancha. Están dispuestos a largar al mejor del plantel en la era que tuvo a Diego Maradona como entrenador “por una especie de reconocimiento hacia la gran persona y profesional que es”, expresaron desde La Plata.

Hasta el cierre de esta edición, los directivos centralistas esperaban alguna señal de Gimnasia, que quedó en analizar la oferta auriazul y responder a la brevedad por el bien de los involucrados.

Lo de Domínguez sigue ahí

Que la dirigencia centralista haya cerrado de palabra con Jorge Broun los términos y condiciones de la posible contratación no implica que haya tachado del mapa de las posibilidades a Alexander Domínguez.

¿Cómo es eso? El arquero ecuatoriano aceptó el desafío de firmar en Central. Pero como lo de Fatu Broun no está sellado porque todo dependerá de lo que exponga Gimnasia, el club de Arroyito mantiene aún como alternativa principal en el radar al actual jugador de Vélez.

Pero hoy se sabrá definitivamente qué pasará con el tema arquero. Será Broun o Domínguez, otro en la nómina, a esta altura, no hay. Lógico que Fatu es el futbolista a sumar. No obstante, la dirigencia canalla no quiere descuidar ningún frente y por eso la imagen del ecuatoriano sigue latente.

Un susto en viaje hacia la práctica

“Estoy bien, no me pasó nada. Gracias por preocuparse, pero tranquilos que estoy 10 puntos”, fue la frase que lanzó ayer al mediodía Jorge Broun ni bien trascendió que había sufrido un accidente de tránsito mientras se dirigía a entrenar a Estancia Chica. Lo concreto es que tras las intensas lluvias que azotaron a La Plata, Fatu se comió un pozo que estaba tapado por un gran charco de agua y terminó impactando la camioneta contra con guardarraíl. El arquero no padeció golpes, pero el vehículo quedó prácticamente destruido. El jugador de 34 años tiene en mente presentarse a practicar hoy con el plantel del Lobo, siempre y cuando no reciba antes la noticia de que vendrá a Central.

Todo igual

Central sigue trabajando para ver si puede abrochar un zaguero central (Joaquín Novillo sigue siendo la prioridad) y un delantero.