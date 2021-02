Kudelka probó con Formica y define a los once para Boca

Así tras tantas pruebas los once leprosos podrían ser: Alan Aguerre; Manuel Llano o Nadalín, Manuel Capasso, Yonathan Cabral y Mariano Bíttolo; Braian Rivero, Julián Fernández, Jerónimo Cacciabue y Mauro Formica o Nico Castro; Julián Marcioni o Enzo Cabrera e Ignacio Scocco. Y no hay que descartar a Maxi Rodríguez, aunque si no es de la partida seguramente ingresará en el complemento.