En el césped del estadio Ramón Aguilera, sacó a relucir sus dotes de volante interior , desplegándose en la función de defensa y ataque. Cumplió en las distintas facetas de juego que le corresponden, desde el trabajo que no se ve tanto al más explícito, siendo capaz de desdoblarse a raíz de su inteligencia táctica. Razón para entender por qué tampoco desentona de lateral-volante las ocasiones que lo llevaron a cumplir ese rol, aprovechando además su despliegue. Menos eficaz, es cierto, resultó las veces que debió jugar de volante central ante la ausencia de Juan Sforza. Le costó moverse en soledad en la franja central, una función que por lo general nunca cumplió en los anteriores clubes, aunque sí de doble cinco.

Pese a que es diestro, Gómez demostró que sabe pegarle con la izquierda. Y con precisión quirúrgica. Lo puso de manifiesto a los 35’, con un toque sutil al ángulo desde la medialuna, culminando una combinación entre Willer Ditta, Jorge Recalde y Cristian Ferreira. A diferencia del futbolista que no confía en su pierna menos hábil, Gómez se perfiló como debía, para impactar con esa zurda que no la tiene solo para correr. Que mejor ejemplo que el control y remate cruzado con el pie izquierdo para quebrar la paridad contra Santos en el Coloso y vencer por 1 a 0.

Donde también resultó eficiente Gómez fue en la contención. Ocupó bien los espacios y quedó al tope en cantidad de recuperaciones, con 13, aparte de completar 2 intercepciones. El poco rato que Blooming la manejó, el mediocampista de 26 años fue sólido en la marca. Desde sus quites, el balón volvía a ser propiedad de la lepra. Concentrado, además, cubrió el costado derecho que dejaba vacío Méndez con sus proyecciones.

Eficaz y manteniendo la regularidad partido tras partido, Gómez es la incorporación del último mercado de pases que mejor rindió. Los hinchas se lo reconocen y no por nada nadie discute que sea titular. Desde la mitad de la cancha, pone en funcionamiento al equipo.

Casi no faltó entre los once

Gómez fue titular en 3 partidos de la copa, mientras que se mantuvo en el banco en el restante, ante Blooming en el Coloso, para no exigirlo. El mismo motivo que, en la liga, llevó a que fuera suplente contra Racing (entró en el 2ª tiempo) y Lanús (no ingresó). En los demás 15 partidos comenzó entre los once.

Opción de compra

La incorporación de Iván Gómez fue a préstamo por un año (hasta diciembre), con cargo y con opción de compra por el 50 por ciento del pase. El club del Parque nunca dio detalles de los montos de la negociación. El nivel que tiene el volante seduce como para tratar de conseguir la mitad del pase, que pertenece a Estudiantes.

Gómez llegó a Newell’s tras su paso por Platense entre 2021 y 2022. La entidad de Vicente López lo tuvo a préstamo y en diciembre del año pasado no pudo hacer frente a la obligación de comprar la mitad del pase, cotizado en 200 mil dólares. El deseo era que se quede por el rendimiento que había alcanzado.