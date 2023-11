Heinze confirmó que se va de Newell's: "El próximo partido es el último"

“El responsable de esto soy yo. Las cosas se dieron de esta manera y otra vez mereciendo más nos vamos sin nada ”, expresó Heinze en la sala de prensa, a la salida del vestuario visitante. “Este año lo viví y me pasó muchas veces este tipo de cosas”, enfatizó con un tinte de tristeza.

“Yo no soy de irme ante estas cosas y voy a estar hasta el último momento. Para salir de esto hay que seguir confiando y creyendo en uno mismo, y esto tiene que ser un gran aprendizaje para todos para mañana. Es feo, la derrota duele, y me duele muchísimo más no poder dar una alegría a la gente de Newell's, pero el fútbol tiene estas cosas”.