Gimnasia sigue dando la gran pelea en la Rosarina de Básquet

Gimnasia le puso suspenso a la A2 tras ganar anoche como visitante a Sportivo América por 79-67, en el marco de la 16ª y antepenúltima fecha. Ahora el mens sana (27) quedó escolta a 2 puntos del líder (29) y logró revertir la ventaja en caso de desempate (ganaron uno cada uno y lo hizo por mayor diferencia).

En un marco muy parejo, en el que a ambos les costó desarrollar su juego en largos lapsos, los dirigidos por Roberto Maya lograron encontrar a Tomás Dell'Arciprete (17) cerca del aro para una vía de gol determinante que los mantuvo cerca en el marcador, contra un Sportivo América que dominaba de la mano de Julián Mendia (19).

Igual nunca hubo grandes direrencias. Y aunque Erick Topino (21) desniveló en el segundo parcial a favor del local, la visita supo emparejarlo con la puntería de Esteban Rossignol (21) ante la defensa zonal que proponía el Verde. Si bien en el 3º parcial Gimnasia encontró una diferencia de 10 puntos, América emparejó con un parcial de 11-2 en el período final.

Y cuando se preveía un final cerrado, el visitante encontró los triples de Rossignol y Facundo Núñez (19), y después lo definió desde la línea de libres. Ahora el Verde tendrá su próxima chance el viernes ante Provincial, de nuevo en el Amílcar Tamburri. Pero el mens sana avisó que sigue dando pelea.

Anoche además jugaron Ciclón (23) 77, Saladillo (20) 71 y U. y Progreso (26) 77, Regatas (21) 65.

B: Newell's perdió con Uni y debe esperar

Newell's (33) deberá esperar por el ascenso a la A2. En su visita a Universitario (28) cayó 91-67 por la 18ª fecha de la B. Los escoltas igual no se acercaron. Talleres AS (29) perdió de visitante de Calzada (28) 93-88 y Garibaldi (28) v. Sportivo Federal (24) fue suspendido cuando el local ganaba 70-57 y faltaba un cuarto. Además: Libertad (25) 58, Red Star (22) 50; Ben Hur (26) 78, Fisherton (20, casi descendido) 42. Y Central (28) venció a Unión AS (28) 75-70. Por la Primera C, el líder Timbúes (31) venció en su visita al colista Asac (18) 76-50, Usar (26) a Atlanta (19) 66-53 y Paganini (28) a San Telmo (24) por la 16ª fecha. El jueves: V. y Resistencia (21) 74, Maciel (28) 81. El lunes: Horizonte (18) v. F. Barracas (18) y al cierre Belgrano (22) v. Edison (25).

Copa Santa Fe