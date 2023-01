Femenino AFA: Las pibas cumplieron con creces en los torneos nacionales

Rosario no se quedó atrás en esta evolución. En la Asociación Rosarina fueron creadas las bases con los torneos Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, y los tres equipos de primera división que participan en los torneos de AFA tuvieron un papel protagónico.

El punto más alto de Central, que milita en primera división, fue la Copa Federal. Allí, con Damián “Chirola” Ledesma como DT, llegó a semifinales donde perdió 2 a 0 con Belgrano, pero antes goleó 12 a 0 a San Martín de Tucumán en octavos de final y logró un histórico triunfo por 2 a 1 ante Boca en cuartos. Aunque en la liga, hasta la fecha 12, hizo una buena campaña, pero en las últimas 8 jornadas, el equipo de Roxana Vallejos no pudo ganar y finalizó en el puesto número 13.

En el torneo anual jugaron: Abigail Ponce (19 partidos), Viriginia Coronel (19), Verónica Acuña (19), Daiana Gómez (19), Valentina Mana (18), Nadia Fernández (18), Lara López (17), Yazmín Gamón (17), Paula Salguero (16), Elen Leroyer (16), Martina Clerc (14), Vanina Correa (13), Dalma Mancilla (12), Agustina Donato (12), Sofía Arceo (8), Emilia Boccalini (6), María Belén Dias (6), Candela Larrondo (5), Agustina Sánchez (4), Paulina Aprile (4), Julieta Palmisano (2), Giovanna Fernández (2), Estefanía Laxaguerbode (2), Camila Del Pazo (2) y María Ligia Llera (1). Las goleadoras fueron Virginia Coronel y Lara López con 6 tantos.

En Primera B, Argentino perdió la final del reducido con Banfield. En todo el año disputó 36 partidos con 26 triunfos, 3 empates y 7 derrotas. Participaron: Diana Maltaneri (33 encuentros), Brisa Cortes (22), Micaela Astudillo (31), Romina Luna (31), Vanesa González (30), Pamela Flores (30), Leila Escudero (30), Camila Mansilla (29), Ornela Guzmán (29), Laila Monzón (28), Romina Escalda (27), Marilina Martínez (27), Micaela Fernández (26), Antonella Cavigioli (23), Maira Sánchez (23), Azul Aguilera (22), Leonor Villalba (15), Maira Maragliano (14), Camila Ciampechini (14), Liana Andrada (12), Carolina Velek (8), Agustina Ramírez (5), Camila Mercado (5), Aldana Scassa (5), Camila Rodas (3), Emilce Alberto (2) y Camila Melgarejo (1). Las máximas anotadoras fueron Cavigioli (34 goles) y Maltaneri (19).

Newell’s, con Mariano Faurlin como DT, en fase ascenso finalizó con 45 puntos detrás de San Luis FC (62) y Talleres (57). En esta etapa ganó 14, empató 3 y perdió 5. Para las leprosas durante 2022 jugaron Selene Manzanelli (29 cotejos), Damaris Sequeira (29), Pilar Cepeda (29), Delfina Maggioni (26), Julieta Bastus (25), Belén Raffaelli (25), María Victoria Vives (24), Luciana Ferreyra (23), Antonella Chazarreta (22), Lourdes Legunda (22), Agostina Poelman (21), Pamela Chindamo (19), Marlene Delgado (19), Brunella Piccini (19), Anamín Rapela (18), Josefina Luppi (16), María Eugenia Ramírez (14), Candela Gioda (14), Yamila Herrera (11), Delfina Andino (11), Abigail Puntonet (9), Ticiana Acosta (8), Damira Arévalo (7), Sofía Lagraba (6), Pilar Sabransky (5), Brenda Martínez (5), Ayelén Simiani (3) y Yanina Perrino (1). Las goleadoras rojinegras fueron: Maggioni (10), Damaris Sequeira (9) y Pilar Cepeda (8) y Marlene Delgado (7).