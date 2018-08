Expediente por mal estado de la cancha

Malo. El césped del estadio Tomás Ducó.

Los coletazos de la 1ª fecha siguen a la orden del día. La Superliga le abrió ayer un expediente a Huracán por el mal estado del campo de juego exhibido frente a River. El Globo deberá hacer un descargo explicando por qué la cancha se presentó así y luego podrá recibir una multa económica.

Huracán y River igualaron 0 a 0 en un partido disputado en el Tomás Adolfo Ducó, que mostró un terreno con pozos, muchos de ellos tapados con arena, y hasta un circulo central mal marcado.

El presidente del estadio quemero Alexis Cattáneo, dijo: "No llegamos a tener al ciento por ciento el campo de juego. Fue un trabajo muy largo pero para el próximo partido estará mejor. Falta que explote la germinación. Lamentablemente estos trabajos necesitan mucho tiempo, pero sin lluvia no pudo ser así", dijo y se defendió aseverando que "el estado de la cancha no incidió en el resultado ni en el desarrollo del partido".

En caso de ser sancionado, Huracán se convertirá en el primer club que sea castigado por la Superliga por un caso de esta índole.

En el reglamento de licencias, la Superliga tiene la potestad de castigar a los que no cumplan con los requisitos mínimos para presentar en condiciones una cancha.





