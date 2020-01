"Estoy feliz acá, no pienso en otra cosa"

Es una de las más gratas y prometedoras apariciones del fútbol argentino. El volante leproso Aníbal Moreno, que nació el 13 de mayo de 1999 en San Fernando del Valle de Catamarca, redondeó un 2019 importante y ahora va por más. Porque el año pasado logró el oro en los Juegos Panamericanos de Lima junto a la selección argentina Sub 23, también ahora se ganó un lugar en la consideración del entrenador Frank Kudelka en la primera de Newell’s y, además, ya concitó la atención, por ejemplo, de Boca y River, como también de equipos del exterior que no tardarán en formalizar su interés. Pero el pibe de la cantera rojinegra tiene los pies sobre la tierra. “Estoy muy feliz de estar en Newell’s, no pienso en otra cosa que estar acá, porque se pueden hablar muchas cosas, pero conmigo y mi representante no habló nadie. Estoy muy feliz de haber extendido mi contrato y la verdad es que hay que seguir trabajando y entrenando día a día para prepararse para lo que viene”, destacó Moreno en plena pretemporada en Bella Vista.

“Acá el objetivo es más grupal que personal. Estamos en una situación que hay que salir adelante, tenemos que seguir ganando partidos y alejándonos de la zona baja del promedio”, confió el volante en una charla que difundió el club del Parque a través de sus redes sociales oficiales.

Moreno llegó a Newell’s en 2013, pero no fue todo viento en popa. “Tuve altas y bajas, estuve a punto de quedar libre, no sabía si me quedaba o si me iba, pero me dieron la segunda oportunidad y, siempre lo digo, esto me marcó un antes y un después porque a partir de ahí tuve mucha más confianza y creo que me solté”.

Aníbal es un mediocampista de notable manejo, técnica refinada y gran pegada, que a la vez lo combina con sacrificio y esfuerzo para recuperar la pelota. Por ello tanto River como Boca posaron sus miradas en el pibe leproso, pero Newell’s prefiere que siga creciendo hasta que llegue la oferta que colme las expectativas, siendo el exterior el destino más probable. También esta semana el DT Frank Kudelka expresó que lo más conveniente sería que se quede al menos hasta junio, ya que el club tiene objetivos importantes por delante. Incluso Newell’s acaba de extenderle el contrato hasta el 30 de junio de 2023.

En cuanto al último semestre, Moreno analizó: “Yo no estuve en la primera parte del torneo. El equipo rindió en buena forma, después bajamos un poco, pero luego subimos el nivel y encontramos buenos resultados. Terminamos bien el año. El grupo estuvo siempre unido y haciendo un balance hicimos bien las cosas”.

En referencia a la propuesta leprosa planteó que “la intención es proponer nuestro juego en todas las canchas, eso es lo que queremos, hacernos muy fuertes de local y también plasmar nuestra idea de visitante. Hay que seguir creciendo y seguir encontrándonos como equipo”.

“Yo siempre entrené al máximo, intenté dar lo mejor y creo que al principio estaba medio acelerado. En los últimos partidos pude sostener más la ansiedad y creo que me salieron las cosas”, reconoció.

En especial, destacó que “ante River, Atlético Tucumán e Independiente fueron los partidos en los que me sentí más tranquilo. Los compañeros me dan mucho ánimo y eso hace que estés liberado adentro de la cancha y hagas lo que sabés”.

Avance por Fértoli

Ayer hubo avances respecto de la negociación tripartita que está desarrollando Newell’s con San Lorenzo y Racing sobre el futuro deportivo de Héctor Fértoli. Es que se allanó el camino en lo que será el traspaso del Rayo del ciclón al club de Avellaneda y será contemplada la petición leprosa de participar del reparto del dinero. Es que San Lorenzo es dueño de la mitad del pase y los rojinegros del restante 50 por ciento.

Por ello es factible que a partir de mañana se llegue al acuerdo definitivo de las partes involucradas.

Con ese dinero, Newell’s podría mejorar las ofertas por los jugadores que pretende incorporar: los delanteros Sebastián Palacios (Independiente) y Franco Soldano (Boca).