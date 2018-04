Enemigos conocidos

El conductor. Juan Manuel Gandoy es la experiencia de Santa Paula.

Santa Paula de Gálvez será el rival de Atalaya en la serie de reclasificación de la División Santa Fe del Torneo Federal, que comenzará mañana, al mejor de cinco encuentros, con formato 2-2-1 y ventaja de localía para los rosarinos.

El equipo galvense terminó con récord de 13 victorias y 11 derrotas en la fase regular y tres de esas caídas fueron ante Atalaya, aunque siempre en duelos muy parejos.

El campeón de la primera Copa Santa Fe suele plantar un quinteto con Juan Manuel Gandoy en la base, Brian Díaz como escolta, Leandro Furlán y Salvador Giletto como aleros y Federico Aldama como pivot. ¿Su recambio? Los escoltas Gabriel Delbón y Santiago Fedele y el ala pivot Pablo Pérez.

"Cualquiera de los equipos que nos podía tocar iba a significar tener una serie dura. Creo que a Atalaya lo pudimos controlar defensivamente en varios partidos, pero ofensivamente nos costó atacar contra un juego de mucho contacto, de cerrarse todos, jugar al medio foul, jugamos incómodos y se dan goleos bajos", explica Gandoy, quien supo jugar en el elenco rosarino. "Vamos a tener que ser prolijos en ataque, perder la menor cantidad de pelotas posibles, así no les damos chances a ellos para correr", agregó el nicoleño, quien no cree que la experiencia sea un factor a favor de Santa Paula: "Son jóvenes, pero vienen de jugar instancias finales en Rosario y no les pesó, así que no creo que influya la experiencia en la serie".

Mientras, el entrenador Francisco Blanc coincide: "Tenemos más experiencia, pero ellos menos presión, así que todo se equilibra".

"Atalaya es un equipo que no nos queda cómodo en nuestra ofensiva y por eso salen juegos de bajo goleo. Tenemos que atacar mejor los cambios defensivos que proponen y hacerle llegar la pelota a nuestro juego interno. Hay que estar más finos que en los duelos anteriores", completó el técnico que desde mañana estará otra vez cara a cara con Atalaya.



