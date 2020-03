"El trabajo ya lo teníamos armado", aseguró el PF canalla

¿Cómo es el día a día con los jugadores?

Estamos trabajando igual. Lo que se armó fue un grupo de entrenamiento, en el que la idea como cuerpo técnico es tratar de mantener en cierta forma el horario del trabajo diario. A partir de las 9.30 bajo un plan de entrenamiento del día y el que tiene alguna duda me consulta.

¿Es sencillo?

Mirá, el que no tiene lugar porque no le da el espacio le cambiamos el método de entrenamiento, incluso muchos me mandaron la foto del espacio que tienen en sus casas y lo que hicimos fue amoldar el entrenamiento a las necesidades de cada uno. Armamos un kit de trabajo compuesto por una colchoneta, una mini band, una súper band (bandas elásticas para hacer trabajos de fuerza) y en base a eso diagramamos una batería de ejercicios. El que tiene alguna duda les subimos los ejercicios para que los vean en video.

¿Cómo es esto de trabajar vía online? Porque es algo nuevo por una situación de emergencia.

Es el típico entrenamiento que cualquiera pueda sacar de youtube. En un primer momento pensamos en hacer una app, pero nos pareció demasiado engorroso todo el material que había que cargar. Estamos todos pendientes, incluso la nutricionista, que tuvo que variarles a todos el plan de alimentación porque el gasto calórico es menor. Por supuesto también lo que hicimos fue reforzar la parte inmunológica para poder soportar alguna gripe o algo por el estilo, además del plan de vacunación.

¿Cuestiones referidas al juego?

Tenemos una aplicación que nos provee el material para que nosotros hagamos el análisis y cada jugador la tiene en su teléfono. Para el transcurso de la tarde se armaron grupos, en el que trabajan Diego (Cocca) con sus ayudantes y por ejemplo se les baja determinada información sobre situaciones de juego, tanto a favor como en contra, las que resolvieron bien, las que resolvieron mal. También agregamos un área de lectura sobre artículos de fútbol. Todas las imágenes contemplan no sólo los partidos de primera, sino también de reserva, porque de ellos también tenemos un seguimiento especial.

¿Cuál fue la respuesta de los jugadores?

Excelente, en lo personal estoy recontento con ellos. Muchos mandan fotos, otros hacen comentarios sobre el espacio con el que cuentan. Pero el club ya les repartió el kit de entrenamiento a todos para hacer esas cosas que son más que nada atléticas, aunque nuestra metodología de trabajo pasa más por la pelota.

¿Qué pasa si alguno siente alguna pequeña molestia, una sobrecarga?

Todos los ejercicios están orientados a la calidad del movimiento y algunos hasta lo hacen en bici porque no pueden correr. Pueden sentir alguna molestia orgánica, pero no física porque si hay algún trabajo de movilidad con el que tienen alguna duda les mandamos el video. Igualmente el médico está en comunicación permanente con ellos.

Sin demasiadas precisiones, ¿qué porcentaje de la condición física estiman que perderán los jugadores? Siempre en relación a la alta competencia.

No tenemos un tiempo estipulado para saber cuánto van a perder. De lo que sí estoy seguro de que habrá que tomarse un tiempo para la reinserción a la competencia. Creo que es el detalle más importante en todo esto. Así vuelva de acuerdo a la fecha que tenemos ahora, el jugador ya tendrá falta de competencia. Por ahí le tomo un test físico, de salto, de velocidad y les dan bien, pero son test puramente analíticos. El tema es cuando tenés que competir y resolver situaciones del juego.

O sea que el acondicionamiento físico es imposible pasarlo por alto.

Ni hablar. Y va a ser primordial porque tenemos que pensar en la salud del deportista porque va a venir de un estado prácticamente sedentario y ahora porque llevamos pocos días, pero dentro de un tiempo va a jugar mucho la cabeza porque el que está acostumbrado a entrenar para la alta competencia es como que necesita esa adrenalina. El organismo de repente te lo empieza a pedir. Por eso digo que son un montón de cosas las que hay que tener en cuenta a la hora de volver.

Está claro que lo más importante es la salud de todo un país, ¿pero le preocupa que se haga demasiada larga la espera?

En el primer abordaje del tema a alguno le preocupó la parte de entrenamientos, pero la cosa nos desbordó y ya estamos preocupados por cómo frenamos el crecimiento del virus. Obviamente yo trabajo día a día con los jugadores, pero eso ya pasó a un segundo plano. Queremos que el fútbol vuelva lo antes posible y primero tenemos que estar todos tranquilos y prevenidos.

Teniendo en cuenta de que en Europa ya había pasado, ¿llamaron y consultaron con algún cuerpo técnico de allá o armaron y diagramaron todo ustedes?

En realidad estábamos trabajando esto con el médico desde mediados de febrero, por eso vino al club a dar una charla un infectólogo (Tomás Diez) que estuvo súper interesante y en la que nos entregó un montón de cosas. Igual nos dijo “esta charla la doy hoy, pero mañana puede ser todo más complicado” y fue lo que pasó. El trabajo y los ejercicios ya los teníamos armados, decidimos fortalecer el sistema inmunológico de los jugadores y adelantar el plan de vacunación, siempre previendo lo que iba a venir.

¿Están tranquilos con la concientización de parte de los futbolistas? Porque si hay algo que no pueden controlar es que respeten el aislamiento.

Los chicos están muy conscientes y no sólo eso, sino que están muy compenetrados con el trabajo que tienen que hacer en sus casas y les estamos muy encima no sólo con esos trabajos sino también con un abordaje de pesaje casi diario, un control de los kinesiólogos también día a día, al igual que con el médico y el psicólogo.