El rumor sobre la cantidad de dedos que tiene Messi en el pie derecho

Ya no extraña a nadie ver fotos de Barcelona festejando. Ni tampoco al astro del equipo blaugrana, el rosarino Lionel Messi, levantando una copa o dando otra vuelta olímpica. Que ya suman nada menos que 31 en el caso de La Pulga.

Precisamente, los festejos del Barça por la obtención de la Copa del Rey ya casi empezaban a aburrir a propios y extraños, hasta que alguien señaló con el índice y preguntó: ¿tiene seis dedos?

2018-04-24-messi2.jpg

Cuando ya la goleada 5-0 ante el Sevilla y el nuevo título no eran noticia, las redes se apropiaron del rumor que aseguraba que Leo Messi no es normal, no solamente por las veces que lo compararon con un extraterrestre sino porque, supuestamente, tiene seis dedos en el pie derecho. O al menos eso es lo que sugiere la foto titulada "Viva Sudamérica", donde está el trofeo, los compañeros latinoamericanos de Messi en el Barça, y el rosarino descalzo. Y con una falange de más en el pie derecho, o al menos es lo que parece.

2018-04-24-messi3.jpg

Por supuesto que el rumor corrió como reguero de pólvora por las redes sociales y la imagen en cuestión se viralizó en instantes. Pero tampoco tardaron en aparecer las imágenes donde se ven los pies descalzos de La Pulga. De lo más normalitos, cinco dedos a la izquierda y otros tantos a la derecha.