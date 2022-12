El pueblo canalla festejó hasta muy tarde los 133 años de Central

Desde temprano este viernes los hinchas se fueron acercando al local de avenida Alberdi, ubicado junto a los murales pintado por el artista Miguel Brulé, El Noke, y en donde quedaron reflejados los grandes futbolistas y personajes ligados a la rica historia canalla, como el "Rucucu" de Alberto "El Negro" Olmedo, el escritor Osvaldo Bayer, el genial Roberto "El Negro" Fontanarrosa, el ex DT don Angel Tulio Zof, el zaguero Horacio "Petaco" Carbonari y Marco Ruben , el mayor goleador auriazul.

Rosario Central no organiza la tradicional fiesta de cumpleaños del club

Por primera vez en mucho tiempo, el club no realizó acto oficial con motivo de un nuevo aniversario. Este viernes, la entidad de Arroyito emitió un comunicado a través del cual aclaró que no habría un cronograma oficial de festejos por el aniversario número 133, debido a que el cambio de autoridades era muy reciente -Gonzalo Belloso se erigió en nuevo presidente auriazul el mismo día que Argentina se consagraba campeón del mundo en Qatar- y no hubo tiempo para "organizar con seriedad" una celebración.

"Mirá lo que somos capaces de hacer. #RosarioCentral es un grande, por su historia y también por su GENTE", contó un usuario de Twitter con una serie de fotografías mostrando los festejos de los hinchas.

"Felices 133 amor de mi vida. Felices 133 @RosarioCentral", escribió otro mostrando a los hinchas con su banderas y sus cánticos profesando su amor por siempre a los colores azul y amarillo.

https://twitter.com/MundoCentralOf/status/1606488842676101123 #CARC133 | Mirá lo que somos capaces de hacer. #RosarioCentral es un grande, por su historia y también por sú GENTE



¡ ! pic.twitter.com/InSYzhaQCw — Mundo Central (@MundoCentralOf) December 24, 2022