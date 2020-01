"El club no debe actuar siempre por urgencias"

Hora de las palabras. Momento para el diálogo y entregar sensaciones en el inicio del nuevo año para continuar con el desafío de permanencia. Frank Kudelka habló ayer al mediodía para tocar diversos temas preponderantes en Newell’s. Como las posibles ventas de Gerónimo Cacciabue y/o Aníbal Moreno y de los refuerzos, entre los principales temas que hoy están focalizados en la entidad del Parque a ¿pocos días? del reinicio de la Superliga. “La institución debería sostenerlos por lo menos durante este semestre porque tenemos necesidades importantes y ellos, sin dudas, son parte de la solución”, sostuvo en cuanto a los futbolistas de inferiores. Y sobre los refuerzos indicó: “Estoy muy cómodo con el plantel, pero sabemos que los necesitamos”.

El entrenador tiene un objetivo valioso y es llevar a Newell’s a una zona de comodidad y lejos de los que descenderán de categoría. Necesita sumar puntos, mejorar lo hecho en el primer semestre y no tener que estar pendiente de la calculadora. Por otro lado, la dirigencia está ante la necesidad de conseguir dólares para transitar la temporada con cierta paz en lo que será un año electoral. Sobre todo a partir de la segunda mitad de este año. Pero, a la vez, es consciente que para hacer política Ñuls no tiene que sufrir con el tema del promedio. Kudelka piensa en su trabajo y focaliza toda su energía en ese punto, por eso es entendible su postura. “Los clubes deben tener su política institucional, su planificación, respetar la maduración de los jugadores y no actuar siempre por urgencias. Lamentablemente en nuestro país son muchas las instituciones que actúan por sus necesidades económicas; y creo que siempre hay tiempo para corregir esto, más allá de la urgencia de salvaguardar la categoría”, reflexionó.

“No me preocupa —agregó— que aparezca alguna venta y pensar que alguien se pueda ir. Estas cuestiones no las puedo manejar, pero entiendo que las urgencias económicas que está viviendo el club pasa a ser una prioridad para poder salir adelante. Con respecto a Aníbal y Jerónimo son jugadores que en su momento han sido muy importantes. Todavía necesitan maduración y sabemos las condiciones que tienen”.

El entrenador también respondió sobre un tema que Ovación trató ayer sobre lo que sería si en algún momento coincidieran en cancha Formica, Maxi, Cacciabue y Moreno (ver facsímil), pero fue contundente en su opinión. “No se los puede poner a todos juntos porque cuando se alude a esto se olvidan de que está Julián Fernández, que tuvo un gran campeonato y es nuestro resorte de recuperación permanente. Y si los ponemos a todos no tenemos espacio para los delanteros. Entonces todos no pueden jugar, por eso hay que entender que hay espacios que están ocupados por gente de similares características”.

E insistió: “No pueden jugar todos juntos porque para que eso suceda hay que sacar delanteros, y si no sacamos atacantes tendremos que sacar jugadores de contención. Y sin contención no tenemos equilibrio, y sin equilibrio no se puede jugar. En definitiva, son todos buenos futbolistas y el que esté mejor jugará en un contexto de equipo”.

En cuanto a los posibles refuerzos, el entrenador no quiso mencionar nombres más allá de que los rojinegros siguen apuntando a Sebastián Palacios y Franco Soldano, aunque las gestiones están atadas a la negociación entre Racing y San Lorenzo por Héctor Fértoli (ver página 3), en la cual Newell’s fijó sus pretensiones por los derechos económicos que tiene aún del Rayo. “Estoy muy cómodo con el plantel. Sabemos que necesitamos refuerzos, eso tiene que estar convalidado por las posibilidades que tenemos institucionalmente. Siempre me negué a la postura de pedir por pedir, me gusta que los planteles sean cortos para competir. Necesitamos hacer buenos entrenamientos y con mucha gente eso se nos imposibilita”.

¿Nombres? “Nosotros nunca damos hasta que la negociación se concrete. Somos el tercer equipo más goleador de la Superliga. En esa faz me gusta tener mayores variantes para que haya más competitividad dentro del plantel y así sumar calidad”, concluyó.