Del Potro recordó a su padre en Instagram: "No sé cómo haré para vivir sin vos"

Daniel Del Potro tenía 63 años y era médico veterinario. Siempre acompañó a su hijo en su carrera tenística, pero mantenía un perfil muy bajo. Juan Martín lo quería y lo respetab profundamente y siempre que tuvo oportunidad, aún respetando la decisión de su padre de no querer aparecer públicamente, habló muy bien de él.

“Gracias por educarme con valores, con honestidad, con sacrificio y por haber hecho lo imposible para que yo pueda cumplir el sueño de jugar al tenis. No hay copa que alcance para tu mayor logro que fue haber formado y protegido esta familia. No sé cómo haré para vivir sin tu presencia, pero seguro aplico todo lo que me enseñaste para nunca bajar los brazos. Te amo pa”, publicó junto a una foto se ve a padre e hijo abrazados; el tenista tiene en sus manos dos pequeños trofeos de tenis.

Juan Martín siempre contó con la compañía de su padre, desde los comienzos de su carrera, cuando jugaba en infantiles. Si bien Daniel después delegó la responsabilidad de acompañarlo en el Negro Gómez, el primer entrenador del tenista, siempre estuvo atento a sus necesidades y logros.

Del Potro no compite desde junio de 2019, debido a una lesión en la rodilla derecha de la que aún no puede recuperarse. Fue el propio Del Potro quien confesó que quería volver a jugar de manera profesional, para que sus padres lo vieran en un torneo en algún lugar del mundo.

“Por ahí me quedó pendiente lo de convencer a mis viejos de que se tomen un tiempito y vengan a verme jugar. Nunca me vieron en un torneo, sí en la Copa Davis acá. Es algo que no me deja estar tranquilo, y está para no bajar los brazos. Siento que yo tengo que volver a jugar, y tengo que ir con mi mamá y mi papá, y decirle cuando esté: ‘Roger, saludá a mi viejo’. Es algo que a me motiva”, comentó el tenista.