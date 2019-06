Leo Messi hoy es la selección argentina. Más que nunca en este recambio generacional. Es el dueño del equipo, el estandarte, el gurú, el argumento excluyente para que el sueño del DT Scaloni de convertir a destacadas individualidades en un andamiaje serio pueda tomar forma y llegar a buen puerto. Ayer le alcanzaron 45 minutos al crack rosarino de Barcelona para desparramar su poción letal en el área de enfrente. Claro que Nicaragua casi no ofreció resistencia y fue un rival de cotillón, pero igual la Pulga se hizo cargo de la situación y con dos goles le puso una alfombra roja a la goleada. El mejor socio de Leo fue justamente otro rosarino, Giovani Lo Celso, de gran panorama de juego y asistencias quirúrgicas en la etapa inicial. Decoraron el 5 a 1 final los gritos albicelestes de Lautaro Martínez, por duplicado, y Roberto Pereyra. Descontó Juan Barrera de penal. Un buen envión de cara al debut del próximo sábado en la Copa América ante Colombia, aunque está claro que la vara será otra y la importancia de lo que habrá en juego también.

Argentina hoy es un equipo en formación y crecimiento. Todo está por hacerse en el incipiente ciclo de Lionel Scaloni. Al menos ayer el mensaje fue positivo en cuanto a la confianza, aunque la medida haya sido muy baja para una selección que tendrá que afrontar desde la semana que viene el máximo certamen continental en suelo brasileño. Lo mejor de la noche sanjuanina por lejos tuvo el sello del potrero rosarino. Con Messi indomable para acelerar y definir y con Lo Celso como su mejor aliado a la hora de leer cuáles eran los mejores caminos para lastimar al adversario.

El protagonismo de Messi ayer arrancó bien temprano. Ni bien pisó el césped para realizar los ejercicios de calentamiento el estadio rugió como un león, en una clara demostración de cariño y respaldo por el diez y capitán que hacía un año, desde mayo de 2018 en la Bombonera ante Haití, que no lucía la camiseta albiceleste en nuestro país. Es que tras el Mundial de Rusia la Pulga prefirió alejarse de la selección y su vuelta fue el pasado marzo en el amistoso ante Venezuela en Madrid. Por eso anoche tanta fiebre por verlo en acción.

Y la Pulga no desentonó. Primero apiló rivales como conos hasta encontrar el hueco para filtrar el tiro al arco y decretar la apertura. Y después estuvo rápido para ir a buscar el rebote largo del arquero tras un tiro del Kun y clavar el segundo. Su faena duró 45 minutos pero él mismo finiquitó el pleito. Después vio el complemento en el banco, recibió un trofeo y hoy irá a Rosario a pasar un día con los suyos antes de la Copa.

Mientras que lo de Lo Celso fue más regular y estuvo en cancha todo el partido. Claro que en la etapa inicial el ex volante canalla inventó asistencias preciosas que lo pusieron en el podio de rendimiento junto a Leo. Es más, el ex Newell's y el ex Central se encontraron en pases que levantaron el aplauso.

En el complemento ya con las cambios llegó el doblete de Lautaro Martínez y el quinto de Pereyra. Y para el final el del honor de Nicaragua con un penal. Fue un 5 a 1 que sirve de espaldarazo, sabiendo que en cuanto al funcionamiento hay mucha tarea por delante.

Ahora se terminaron las especulaciones y la etapa preparatoria, la selección ya sabe que lo que tiene por delante es la Copa América, el certamen que justamente se le negó en las dos ediciones anteriores en finales sucesivas ante Chile y con derrotas calcadas por penales, primero en el país trasandino (2015) y luego en Estados Unidos (2016).

Esta será otra historia para ir a la conquista de América y justamente en terreno del clásico rival, Brasil. Mayor motivación no puede haber. Y el estreno será el próximo sábado frente a Colombia, en Salvador Bahía, en el inicio del grupo B. Es la hora de la verdad para el ciclo de Lionel Scaloni, la apuesta fuerte del presidente de AFA Claudio Tapia. Ese torneo será su plataforma de despegue o de lo contrario estará en la picota. Así es la selección. Exigencia máxima.