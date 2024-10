Copa Argentina: sancionaron a sólo dos hinchas de Boca por los incidentes en el Coloso

El Ministerio de Seguridad informó que los simpatizantes suspendidos no podrán ingresar a una cancha por dos años debido a los disturbios protagonizados ante Gimnasia

Embed - LO QUE NO VISTE de los INCIDENTES en BOCA vs GIMNASIA RIQUELME, accidentados, policía y más

Los incidentes ocurrieron el miércoles pasado, en el entretiempo del partido entre Boca y Gimnasia, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Durante esta situación, irrumpió el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, para calmar a los suyos. “Yo soy hincha de mi club, amo a mi club, amo a mi gente. Siento que tenemos que ayudar para que se entienda que es deporte. Si yo me tengo que parar adelante para que no me lastimen a un hincha, lo voy a hacer toda la vida”, dijo al respecto.