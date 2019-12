Chacho Coudet sueña con regresar a Central para sacarlo campeón

El técnico Eduardo Coudet, flamante contratación del Inter de Porto Alegre, aseguró que su sueño no es "cruzar el charco" e ir a dirigir a Europa, sino "volver a Central en algún momento y ganar un título".

"Estoy feliz con lo que he hecho estos cuatro años en el fútbol argentino. Disfruté mucho de Rosario Central y sufrí demasiado por no haber podido darles un título", dijo Chacho, eternamente identificado con los colores del club de Arroyito. Y añadió: "Mi sueño no es dirigir un grande de Europa, sino volver a Central en algún momento y ganar un título".

En diálogo con TyC Sports, el ahora extécnico de Racing dijo que jamás dirigiría a Independiente por su fuerte vínculo con la Academia de Avellaneda. "Uno se identifica con la gente, con el cariño... la verdad es que me han hecho más de un mimo y fue una devolución", sostuvo, aunque considera complicado volver a ponerse el buzo de DT racinguista. "No creo que vuelva a Racing cuando quiera, se tienen que dar muchas cosas", sostuvo.

Y, de paso, completó su "top five" de clubes que no podría dirigir. "Tachalo a Boca y a Newell's", apuró la respuesta Chacho, y también dejó afuera a Huracán y a Argentinos Juniors porque —según sentenció— es un "eterno agradecido con Platense".

Chacho Coudet fue anunciado hoy oficialmente como el nuevo entrenador de Internacional de Porto Alegre, que difundió la noticia en las redes sociales con un simpático video "enigmático". Poco después celebraron sin más vueltas: "Coudet é do Inter".