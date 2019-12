Central se hace camino al sumar

Cuando no se puede ganar, el empate sirve. Y mucho. Más aún en la situación en la que se encuentra Central y en la lucha en la que está inmerso. El promedio no deja de acosarlo y es algo que llevará consigo hasta el final de la temporada. Pero verse en la tabla fuera de los que hoy descenderían es un aliciente positivo. Por eso la igualdad rescatada en Santiago del Estero ante Central Córdoba no es poca cosa ateniéndose a estas circunstancias y a que desde lo futbolístico estuvo muy cerca de perder. De ahí que el análisis general fue el de un resultado justo, como mencionó Diego Cocca, más allá de que en el fútbol muchas veces la justicia esté ausente.

Central tenía en claro qué iba a proponer el ferroviario. Un juego vertical intenso y que saca provecho de los errores ajenos. Contener esa andanada de ataques, sobre todo, a través de los pelotazos largos del Ruso Rodríguez o de la presión en el mediocampo fue la enorme misión canalla. De ahí los retoques que realizó el entrenador Diego Cocca en el medio con la inclusión del doble cinco compuesto por los juveniles de la casa como Emmanuel Ojeda y Joaquín Pereyra, más el corrimiento hacia un costado del Colo Gil, quien disimula la permanente anarquía táctica con entrega.

Le costó y mucho que los defensores sacaran todos los envíos, sobre todo a Diego Novaretti. O que en la zona de volantes haya una sintonía fina no sólo para la contención sino para la generación de juego. Por eso el juego auriazul se hizo anodino y de fútbol poco y nada. Sólo empuje, ganas, entrega y desgaste físico intenso. Y llegar al arco del Ruso Rodríguez se tornó una misión bastante compleja. A tal punto que las mejores chances que tuvo las generó el propio ex arquero canalla. Una en el arranque del partido cuando demoró el remate franco desde el fondo y Ribas le tapó el disparo (para su fortuna la pelota se fue desviada). Y la otra el autogol que le abrió el camino hacia la ilusión auriazul.

Que Central no había hecho demasiado para quedarse con los tres puntos es una verdad incuestionable. Que Central Córdoba tampoco había inquietado a Ledesma, también es cierto. Aunque sí reaccionó con furia en el último tramo del juego. Lo igualó y estuvo cerquita de ganarlo de no ser por las tapadas de un activo y atento Jeremías Ledesma. Por eso de estar a tiro de obtener los tres puntos rozó la chance de llegar a quedarse sin nada.

De ahí a que la unidad cosechada tomó real importancia, más aún frente a un rival directo y con las mismas intenciones de permanencia en la máxima categoría.

No perder y sumar era y es la mejor alternativa para los canallas en los últimos pasos hacia el final del primer semestre de la Superliga. Si antes del juego se hablaba de un punto en tierra santiagueña y no había margen de duda en la elección. Por eso Cocca resaltó la igualdad, más aún por el rival complicado que tuvo enfrente y por la manera en que se construyó.

Central cosechó diez unidades de los últimos doce en juego y después de que el entrenador se estableciera públicamente plazos en su continuidad. El canalla se levantó y sigue andando, escalando posiciones en la tabla del miedo y, por lógica consecuencia, también en la general. Donde no está muy lejos de los líderes (más allá de que no sea el objetivo pelear el titulo) y sí entre los que hoy clasificarían a la Copa Sudamericana.

El canalla encontró el rumbo de los buenos resultados en el tramo final de la primera etapa del torneo y se hace camino al sumar (parodiando a Joan Manuel Serrat). Lo que tanto había buscado para llenar el ambiente de tranquilidad y confianza de cara al futuro, donde no puede descuidarse porque un error resultaría fatal. Ahora transitará los últimos días antes de las vacaciones para despedir el año con Boca, el próximo domingo en el Gigante de Arroyito. Aunque sabiendo que la primera parte del trabajo está bastante encaminado. Pero falta lo principal para que la obra final entregue alegría y satisfacción plena. La que todos esperan para evitar males mayores.