Central no armó juego y se trajo un punto desde Santiago del Estero

El partido se encendió en el final. Cuando se rompió por un gol en contra del arquero Rodríguez. Una ventaja que le permitía a Central sumar la cuarta victoria consecutiva y le sacaba ventaja a un rival directo. Pero llegó el empate con un bombazo de Oviedo Vera. Y los minutos finales fueron electrizantes. Porque Central Córdoba lo pudo ganar. Pero Ledesma lo evitó. Y así, un encuentro que había transcurrido por la avenida de la modorra, terminó con una igualdad intensa y emotiva.

Es que hasta los 60 minutos todo indicaba que podían jugar mucho tiempo más y que no iban a poder sacarse ventaja. Porque Central no lograba armar juego y Central Córdoba estaba más preocupado por controlar al rival que por intentar atacar.

En ese contexto las situaciones de riesgo asomaban como un hecho excepcional, ya que todo era monótono, friccionado y por momentos ordinario. Pero el fútbol tiene esa reserva de imprevisibilidad que lo convierte en tan atractivo como increíble.

Minuto 61. Un centro pasado de Molina encuentra a Rius que impacta la pelota de aire, y Diego Rodríguez en su afán por controlarla la termina metiendo adentro de su arco. Sí. Los canallas seguían subidos al tren de la victoria por Santiago del Estero por un error inconcebible del arquero local. Pero el partido se rompió. Y el anfitrión alcanzó el empate con un misil. Y no lo ganó porque Ledesma no lo dejó.

Lo cierto es que el plan de Diego Cocca no funcionó. La ausencia de Fito Rinaudo fue un problema sin solución para Central. El armado en la zona de volantes no dio resultados. El Colorado Gil nunca descubrió su rol como armador, conductor. No lo siente. No lo sabe hacer. Por eso la impronta canalla sólo pasaba por los laterales, por donde podrían gravitar Gamba y Rius. Pero los locales son especialistas en obstrucción, y desde allí maniataron al Canalla.

Fue todo tan soporífero al principio que recién a los 24 minutos hubo un pelotazo de Nahuel Molina, precedido por un caño al rival, y el balón viajó para el ingreso de Gamba por el otro lado apareado por Quilez, pero el atacante canalla tocó ante la salida del arquero local y se fue ancha.

El primer tiempo se diluyó en la impotencia, porque abundaron las infracciones, los roces y ninguno de los equipos pudieron articular.

En el complemento la primera aproximación fue para el local, que de atropellada Herrera se llevó la pelota entre los defensores canallas pero Ledesma la capturó tras un rebote.

Central tuvo su chance a los 60 minutos cuando Gil se metió de derecha a izquierda y sacó un remate fuerte que contuvo Rodríguez.

Pero al minuto llegó lo impensado. Un remate de Rius deriva la pelota a las manos de Rodríguez, que en su afán por controlar la pelota la metió en contra de su propio arco.

¿Qué hizo el Ruso? Rodríguez la tenía controlada, pero se le escapó y la metió con el taco para el 1 a 0 de Central.

Desazón. Bronca. Reacción. Los santiagueños fueron por la igualdad, con mayor determinación que ideas, pero en una jugada que armó Meli concluyó con un bombazo de Oviedo Vera, que clavó la pelota en el ángulo.

¡DE OTRO PARTIDO! Hugo Vera Oviedo sacó un misil tremendo para meter el 1 a 1 ante Central.

Luego Miracco tuvo el segundo, pero Ledesma lo evitó volando sobre su derecha para sacarla. Y dos situaciones más que pudieron ser el segundo para los ferroviarios, pero el arquero de Central volvió a tapar.

El final encontró a Central Córdoba buscando una victoria y a Central resistiendo con Ledesma como emblema. Fue empate. Y todo sigue igual en la lucha por el promedio.

Central Córdoba: Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Vera Oviedo, Oscar Salomón y Matías Nani; Marcelo Meli, Santiago Galucci (70' Joao Rodríguez), Juan Galeano (57' Cristaldo) y Marcos Sánchez (57' Melivillo); Nicolás Miracco y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.

Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Miguel Barbieri, Diego Novaretti y Emanuel Britez; Ciro Rius, Emmanuel Ojeda, Joaquín Pereyra (90' Zabala), Lucas Gamba (90+3 Marinelli); Leonardo Gil (75' Villagra); Sebastián Ribas. DT: Diego Cocca

Gol: 61' Diego Rodríguez, en contra (RC); 81' Vera Oviedo (CC)

Estadio: Central Córdoba de Santiago del Estero

Arbitro: Fernando Rapallini