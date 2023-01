El DT de Central y un reto personal: la sonrisa de Miguel depende de Russo

En Arroyito hay una marcada esperanza. Una renovada ilusión. Central contrató a Miguel Angel Russo tras la asunción a la presidencia de Gonzalo Belloso . Para el canalla se viene un 2023 a todo ritmo. Sea desde lo institucional como deportivo. Para el experimentado entrenador será especial esta quinta etapa en la institución auriazul. Tiene metas. Objetivos. Desafíos. Se jugará mucho más de lo imaginado. Porque deberá rearmar el equipo. Moldearlo. Adaptarlo a su estilo. Y ser protagonista. También deberá seducir al hincha. Sobre todo con el juego que ofrecerá en cancha una vez que la pelota cobre vida. El técnico tiene espalda como para capear un arranque torcido. Pese a eso, el termómetro pasional exhibe una temperatura diferente y solo espera ganar para no colapsar. Por lo tanto, la sonrisa de Miguel dependerá de su muñeca y menú de gestión para llegar a buen puerto . Los encuentros de movida que tiene en el fixture marcarán una tendencia en su flamante administración, donde el DT se ve obligado a potenciar a la tropa a la inmediatez y amalgamar a los profesionales que llegarán.

A esta maratón hay que sumarle que también podría llegar a estrenarse ante Central Norte de Salta, por la Copa Argentina, donde las últimas ediciones flaqueó de manera consecutiva.

Mientras tanto, Russo encara el día a día laboral sabiendo que debe dar el primer paso firme para ganar confianza interna y generar un manto de calma en la masa pasional, que espera ver una versión acorde a la historia del club. Sobre todo tras los últimos campeonatos donde la zona baja de las posiciones fue el común denominador.

El entrenador tiene mucha tarea por resolver sin tanto margen de especulación. Debe sumar más jugadores a un plantel que quedó diezmado porque desde el propio cuerpo técnico se decidió no renovarles vínculo a varios profesionales. Entre ellos dos que habían terminado el último torneo en cancha: Gaspar Servio y Javier Báez.

El arquero y el defensor central ya están buscando nuevo destino. En Central ahora están en la firme búsqueda de sumar a un guardameta para que compita con Jorge Broun y otro defensor. Si bien ya incorporó a Carlos Quintana, quien militó en la campaña pasada en el descendido Patronato (también fue campeón de la Copa Argentina), lo concreto es que el DT espera fichar otro apellido para reforzar la retaguardia. Restará saber si será un jugador de experiencia y de jerarquía como planteó en la campaña política Gonzalo Belloso o bien llegará otro de alguna institución del ascenso como podría ser el punta Octavio Bianchi de All Boys.

russo3.jpg Miguel Russo aprovechará la gira en Chile para poner a tono al equipo desde lo futbolístico.

Lo que clama el DT

Con respecto a las peticiones de Russo a corto plazo, lo concreto es que clama por un arquero, un lateral izquierdo, un zaguero central, un extremo de buen pie y un atacante. En Central trabajan para satisfacer las necesidad básicas del entrenador.

Incluso se especula, además de esperarse como agua en el desierto, que entre este mismo lunes y martes ya puedan arribar algunas caras más al conjunto de Arroyito. Todo indica que sería Bianchi, quien tiene una oferta de Bolivia y viene de militar en el ascenso con la camiseta de All Boys.

Las estadísticas marcan que Miguel no suele apostar por los chicos del club. Se blinda ante todo con apellidos que tienen un buen recorrido por la primera. También tiene como premisa repatriar a algunos futbolistas que salieron o se formaron en la cantera canalla. En las anteriores cuatro etapas así lo ratificó.

Como también demostró que tiene el cuero curtido. El marco teórico indica que está capacitado para pilotear diversos frentes de tormentas. Lo demostró cuando protagonizó la promoción contra Belgrano y logró mantener la plaza auriazul en primera. También sumó porotos cuando tomó al equipo en la entonces B Nacional. Si bien arrancó la campaña a los ponchazos y estuvo a un tris de ser eyectado del cargo por malos resultados y rendimiento, logró surfear la ola envenenada y terminó ascendiendo a Central en Jujuy para alegría de todo el pueblo canalla.

En el retorno a primera se destacó por quedarse con todos los clásicos ante Newell’s: ganó los tres que dirigió. Fue un acto sublime que enamoró más a los hinchas. Sin embargo, luego de perder la final de la Copa Argentina 2014 ante Huracán renunció. No solo por haber caído ante el quemero. También porque las nuevas autoridades (el Foro Canalla con Raúl Broglia de presidente) no lo tenía en sus planes y por eso no puso reparos ni amagó con retenerlo cuando decidió irse. Ahora volvió. De la mano del flamante presidente Gonzalo Belloso. Puso manos a la obra desde el primer día en que dio el sí para aceptar el cargo en caso de que la lista Raza Canalla se impusiera en las elecciones. Desde entonces trabaja en pos de reordenar a la tropa. Pidió varios refuerzos para armar un plantel que encare sin concesiones lo que vendrá.

Sobre todo porque el canalla deberá sumar puntos para engordar el bajo promedio. Belloso prometió jugadores de jerarquía. Por ahora le trajo al DT a Carlos Quintana. Miguel espera que llegue el pedido oficial para empezar a darle de lleno forma al equipo. Tiene facultades totales para hacer y deshacer desde lo deportivo.

También trayectoria para soportar si el inicio de torneo no es el esperado o deseado. Russo se jugará mucho en este 2023. Será su quinta etapa al frente de un Central que está urgido de puntos y tiene la necesidad de asomar la trompa entre los primeros en pos de ser uno de los protagonistas de la Liga Profesional. Por lo tanto, la sonrisa de Miguel dependerá en parte de que dirigencia lo nutra como corresponde y que el propio entrenador logre estar a la altura de lo que realmente necesita esta nueva versión auriazul.

El sistema y otros nombres

Dentro de las piezas que deberá unir el entrenador hay una marcada postura innegociable: el sistema táctico. Miguel tiene como ADN futbolero el 4-4-2. En extraña ocasión muta de dibujo en cancha. A medida que la dirigencia le vaya sumando los jugadores que pidió hace tiempo se verá a quiénes les dará rodaje cuando sea la hora de la verdad. Sobre todo porque Central recuperó a Francesco Lo Celso y a Luca Martínez Dupuy.

El volante ofensivo asomó en el radar del DT cuando el equipo hizo fútbol días atrás. El hermano de Gio también tratará de hacerse un lugar en la consideración del entrenador luego de la operación de ligamentos cruzados que tuvo el año pasado.

Mientras que el delantero también dejó atrás una operación compleja y anhela meterse en la foto principal cuando haya acción. El goleador Martínez Dupuy podría ser un baluarte en el canalla si el técnico lo sabe usufructuar. Russo también deberá sacarle más jugo a Kevin Ortíz, quien en poco tiempo mostró chapa y capacidad para jugar en la elite.

En tanto, luego habrá que seguir con atención cómo hará Miguel para reacondicionar a Juan Cruz Komar, quien desde que se unió a Central no pudo amoldarse.

broun.jpg Fatu Broun es el líder del plantel y el arquero que arrancará jugando en Central.

Broun y Montoya, únicos referentes

Con respecto a Broun, quien firmó a principio de diciembre pasado la renovación por las próximas dos temporadas con opción a un año más, el cuadro de situación es contundente. Russo lo piensa como titular en la gira que hará el canalla en Chile para jugar tres amistosos: el sábado 7 ante Universidad de Chile, el martes 10 contra Coquimbo Unido y cerrará el paso por el país trasandino el 14 frente a la Universidad Católica.

También es verdad que Fatu no la tendrá fácil por parte del entrenador. Miguel ya dio orden explícita de fichar a otro arquero. El plus es que debe ser de experiencia. De lo contrario, el DT apostaría por proyectar al juvenil Juan Pablo Romero. Pero por el momento no será así. Una de las particularidades de Russo es que primero apunta a profesionales con marcado roce. Luego, si la situación acompaña, le da luz verde a algún pibe de la casa.

Para Broun también será importante mostrarse sólido debajo de los tres palos. Por dentro sabe que debe ganarse la confianza plena del técnico. También la interna tras la inactividad que terminó teniendo por decisión del entonces entrenador Carlos Tevez, quien optó y se volcó de lleno por darle la titularidad a Gaspar Servio. No obstante, Fatu es un líder por naturaleza y conoce como pocos el mundo Central, además de ser uno de los pocos referentes que tiene el plantel.

Otro que tiene kilómetros de partidos y está bajo la lupa es Walter Montoya. El Chaqueño dejó atrás un año magro. Ya se recuperó de la cirugía ligamentaria en el tobillo. Ahora trata de sumar juego y ponerse a tono desde lo físico para volver al ruedo derecho.

Restará saber cómo lo ubicará Russo. Si de volante tirado netamente a la banda derecha o como volante interno, tal cual actuaba bajo la dirección de Tevez. Para el mediocampista tampoco será un 2023 más. Apunta a recuperar su nivel para poder volver a jugar en el exterior. A su vez, el cuerpo técnico tiene en claro que es una de las voces de real peso y mando que hay en el vestuario en la actualidad.