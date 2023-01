Central hizo base en La Serena: cobertura especial de Ovación y LT8 en Chile

Belloso: "A Central no le quedó un peso de Buonanotte y Blanco"

Si no era en Chile iba a ser en Arroyo Seco o en cercanías de Rosario, pero lo cierto es que la puesta a punto futbolística había que buscarla de alguna forma. Antes de las elecciones, la comisión directiva presidida en ese entonces por Ricardo Carloni analizó la propuesta que había llegado al club como invitación y sin especular con quién podía imponerse en los comicios la aceptó. Desde ese momento, ganara quien ganara, se sabía que había un compromiso que cumplir. Por eso Central está en Chile, con una escala en La Serena y posterior traslado a Santiago.

78862325.jpeg Gaspar Servio, que se fue y volvió enseguida a Central. Virginia Benedetto (enviada especial a La Serena)

La primera estación será Universidad de Chile, el sábado a las 20 (en directo por TNT Sports Chile, en diferido para Argentina), en el estadio Pedro Rumoroso, donde el miércoles a la noche se inició el triangular Copa de Verano 2023, con el triunfo de Coquimbo Unido 2 a 0 sobre la U, con goles de Sebastián Galani y Rodrigo Holgado de penal. En la mañana del sábado, Russo acordó con la U un partido con aquellos que no serán titulares. “Queremos moverlos a todos y por eso los que no serán titulares a la noche, jugarán más temprano”, le confió Russo a Ovación ni bien Central hizo pie en La Serena. Es probable que se haga algo similar en los otros amistosos.

La estadía de Central en La Serena se extenderá hasta el miércoles 11, pero en la noche del 10 será el tiempo de volver a jugar. Allí el rival será Coquimbo, club en el que hasta hace unos pocos meses dirigió Patricio Graff, un ex canalla y campeón de la Copa Conmebol 1995.

78862323.jpeg El Colo Lussenhoff e Ignacio Malcorra dialogan al llegar a La Serena.

Después de eso sí vendrá el viaje a la capital chilena, donde permanecerá hasta el final de la pretemporada. Allí el último examen futbolístico Central lo tendrá frente a Universidad Católica.

Central viajó a Chile con muchas dudas por despejar, pero con mucha fe en lo que pueda lograr en la temporada que se avecina. Lo de las incógnitas tienen que ver porque no sólo hay una nueva dirigencia, sino porque hay un nuevo cuerpo técnico y una renovación bastante importante del plantel.

Desde el 20 de diciembre Russo se puso a trabajar junto al grupo (incluso antes de que se llevara a cabo el traspaso del club de una dirigencia a otra) y lo hizo a sabiendas de que había (y aún hay) un trabajo importante que realizar, con nombres que seguro se iban a ir y otros tantos que iban a llegar.

78862326.jpeg Agustín Toledo llegó desde Temperley y ahora está en el plantel de Central. Virginia Benedetto (enviada especial a La Serena)

En el medio quedó una base importante, pero la renovación está y es allí donde Russo deberá trabajar para lograr que la transición pase lo más inadvertida posible. El más que nadie sabe que el buzo de DT de Central suele no ser para cualquiera y que las licencias generalmente no existen. Lo mismo corre para los jugadores, a los que no hay que explicarles nada de lo que es el mundo Central.

Con todas esas verdades ya internalizadas Central cruzó la Cordillera en busca de un salto de calidad que el hincha siempre desea pero que por estos tiempos necesita. Porque no fue bueno lo de los últimos años y de allí la necesidad de empezar a ver algo distinto, donde el protagonismo no suene a utopía.

78862322.jpeg El Chipi Frías y Leandro Iglesias, dos pibes canallas que buscan su lugar. Virginia Benedetto (enviada especial a La Serena)

A Russo le gusta que el plantel se mantenga aislado de todas esas presiones que se viven en el día a día, incluso cuando no hay competencia oficial en el medio, por eso considera que este viaje a Chile será, al menos desde esa óptica, ciento por ciento fructífero. Y si de tranquilidad se trata, La Serena le ofrecerá todas las garantías de que deberá ocurrir algo fuera de lo habitual para que la calma se altere.

En un clima de confianza absoluta y esperanzas renovadas Central ya hizo base en Chile, donde permanecerá hasta el domingo 15. Tres amistosos y otros ensayos con menos formalidad es lo que deberá desandar en el tramo final de la preparación. Lo que vendrá después será lo que importa.