Central Córdoba y un partido clave para la continuidad de José Vizcarra

A la problemática futbolística se le sumaron los chispazos en torno a la comisión de la que cinco dirigentes presentaron la renuncia a sus respectivos cargos.

Central Córdoba necesita un triunfo ante Real Pilar para calmar las aguas tanto en lo deportivo como en lo dirigencial y para siga Vizcarra al frente del equipo como DT.

mati.jpg Matías Giroldi. Enfrentará a su exclub, en un encuentro clave para ambos equipos. El guardavalla disputó 153 partidos en Tablada.

Matías Giroldi: “Central Cordoba es mi casa”

Con dos realidades parecidas y con la necesidad de cantar victoria, Central Córdoba y Real Pilar se enfrentarán esta tarde en el Gabino Sosa. En ese contexto, el encuentro tendrá a un jugador que se robará las miradas de todos los presentes en Tablada y será el arquero Matías Giroldi, quien enfrentará por primera vez al club en el que disputó 153 encuentros. “Va a ser un momento hermoso en el cual me voy a volver a encontrar con los hinchas, amigos y las personas que siempre me apoyaron. No tengo otras palabras que no sean de agradecimiento. Serán sensaciones encontradas por enfrentar al club del cual soy hincha. Tengo muchos amigos y gente que uno quiere mucho. Va a ser hermoso volver a pisar el césped del Gabino Sosa y será muy raro enfrentar a mi ex club. Central Córdoba es mi segunda casa”, confió Matías Giroldi, actual guardavallas de Real Pilar, que enfrentará al matador en un partido clave para ambos equipos.

El arquero, quien jugó cerca de 10 años en Tablada, se refirió al encuentro ante sus excompañeros. “Siempre estoy en contacto con varios compañeros, nos cargamos un poco pero siempre con buena onda y respeto. Será un encuentro disputado, los dos equipos necesitamos el triunfo y Pilar va a estrenar un nuevo cuerpo técnico”, sostuvo Giroldi.

Con respecto a la situación que está viviendo el plantel charrúa, Giroldi fue directo al grano. “Estoy pendiente de la campaña del matador, tuvieron un mal arranque pero tienen plantel para dar vuelta la situación. El torneo es largo y te da tiempo a corregir partido tras partido. Hay que seguir apoyando al equipo ya que tiene un plantel competitivo y los resultados van a llegar”, dijo el arquero.

Por último, Giroldi contó el presente que vive en su nuevo club: “Hoy defiendo los colores de Pilar y nosotros debemos ganar en el Gabino para escalar posiciones y enderezar el mal comienzo que tuvimos en el arranque del torneo. Real es un club muy ordenado”, cerró el guardavalla.