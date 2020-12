Central Córdoba: José Vizcarra y Juan Manuel Cobelli sueñan ser charrúas

A 9 días del debut en el nuevo torneo de la Primera C, Central Córdoba sigue en la puesta a punto del plantel de cara al choque ante Victoriano Arenas. En ese contexto los directivos y el cuerpo técnico comandado por Marcelo Vaquero se ilusionan con poder contar con los delanteros José Vizcarra (ex Rosario Central) y Juan Manuel Cobelli (ex Newell’s). Ambos jugadores vienen de jugar en el exterior y deben recibir los transfer para poder fichar en el club de barrio Tablada. El Chino es hoy quien más chances tiene. Por ahora, entrenan y esperan.╠

Desde el 12 de diciembre para Córdoba comienza una parada muy importante de cara al futuro futbolístico. En la primera parte del torneo, los charrúas deben disputar 5 partidos, tres en calidad de visitantes y dos en Tablada. No puede tener margen de error.

Por eso la comisión directiva encabezada por Eduardo Bulfoni hizo un gran esfuerzo para armar un plantel competitivo con un solo objetivo: subir a Primera B. Llegaron varios refuerzos con experiencia para potenciar al equipo y solo faltan los pases y las documentaciones internacionales de Vizcarra y Cobelli.

cobelli.jpg Ex leproso. Juan Manuel Cobelli practica en Tablada y espera la hablitación.

“Estoy ansioso y a la espera de poder contar en los próximos días con toda la documentación para cerrar mi incorporación a Central Córdoba. Mi abogado está trabajando en el tema y hay una gran posibilidad de poder estar ante Victoriano Arenas. La esperanza de vestir la casaca del charrúa está latente y vamos a agotar todas las instancias para jugar en el próximo torneo de Primera C”, sostuvo el Chino Vizcarra.

El ex delantero de Rosario Central es una de las cartas de gol a las que apostó el entrenador Marcelo Vaquero junto con Cobelli para disputar los primeros cinco partidos del campeonato.

“Quiero ser charrúa en el próximo torneo que comienza en diciembre o seguiré entrenando para estar con el plantel en el 2021”, fueron las declaraciones que hizo Vizcarra a Ovación en el primer contacto con la prensa.

En el medio de los trabajos arduos de papelería en pos de poder destrabar los pases de Vizcarra y Cobelli, el otro delantero del plantel, el Tate Juan Carlos Lescano , también está enfocado.

Tate.jpg Confiado. Juan Carlos Lescano apuesta todo a ganador en el próximo certamen .

“Estamos entrenando a full para llegar de la mejor al primer encuentro. El plantel, la dirigencia y los hinchas saben muy bien que el club tiene una gran posibilidad de saltar de categoría. Todos los equipos estamos en la misma condicción y Córdoba se preparó para salir a ganar en cualquier reducto. No vamos a desaprovechar esta oportunidad”, cerró el Tate.