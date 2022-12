Belloso confirmó que este lunes presenta a Miguel Russo como nuevo entrenador de Central

“Teníamos buenas sensaciones en la calle. Somos gente del club y criados acá. Nuestra base es de gente de amigos y siempre fuimos generosos con todo el mundo. Y esperábamos que la gente haya entendido nuestro mensaje. Queremos un club unido donde podamos trabajar todo juntos”.

“Este lunes a las 13 lo presentamos a Miguel Russo como nuevo entrenador. Además los invito a los otros tres candidatos, a Ricardo Carloni, a Coqui Moretti y a Juan Cruz Rodríguez a trabajar juntos porque no veo un club dividido. Ellos al igual que yo vinieron a poner el lomo y sacar a Central adelante”.

“Hace tiempo que decidí ser candidato. Esperábamos que la gente entienda nuestro mensaje de intentar un club serio y profesional donde se hable de fútbol”.

“Necesitamos otro modelo de un club. Un modelo mucho más inclusivo pero unido. Así no podíamos seguir”.

“El lunes vamos a presentar a nuestro técnico para luego comenzar a trabajar en las incorporaciones”

“Todavía no se cuándo va a ser el traspaso de mandato pero seguro que va a ser algo rápido y sencillo. Sería importante tomar el club rápidamente para tomar decisiones futbolísticas ya que nos hemos atrasado mucho.”.

“Por supuesto que vamos a realizar una auditoría de lo hecho anteriormente. Es una responsabilidad mía que tengo como dirigente como tiene que ser que cuando yo me vayan auditen mi gestión”.

“Quiero agradecer a la gente porque lo que hizo hoy fue emocionante. Antes del partido ya habían votado 6.500 personas nunca se había visto algo así a la mañana. A todos, a los que me votaron o no les pido que me acompañen”.

“La gran diferencia en las urnas lo atribuyo principalmente a que estoy me siento mucho más preparado. Que me vengo formando, que siempre le puse el pecho al club y que el socio no acompañó lo que presentó el oficialismo. Y el socio encontró la esperanza en nosotros”.