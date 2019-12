Acudió al TAS para cobrarle a Lanús una deuda por Braghieri

Los dirigentes de Central recurrieron al Tribunal Arbitral Deportivo (TAS) para reclamar el pago por parte de Lanús del 50 por ciento de los derechos económicos del defensor Diego Braghieri, porcentaje que el club granate nunca abonó y que aún sigue siendo propiedad del club canalla.

Quien detectó esta situación inconclusa fue el abogado de Central (en este caso), Agustín Fattal Jaef, quien auditando en 2015 las diferentes carpetas comprobó que Arsenal en 2012 le compró al club el 50 por ciento de Braghieri, pero dos años después, cuando le vendió a Lanús ese porcentaje, "no acuerda con Central las condiciones por la otra mitad del pase y tampoco lo vincula en la transferencia", explicó el letrado, algo que debió haber sido reclamado por la gestión de ese momento.

Esta situación provocó que Lanús nunca le abonara a Central "pese a los reclamos que le formulamos", comentó Fattal Jaef, quien decidió formalizar una presentación al TAS cuando el club granate vendió al defensor a Atlético Nacional de Colombia.

El que no hayan tomado los recaudos en 2014 para preservar los intereses canallas y que durante cinco años las transferencias posteriores de Braghieri no hayan contemplado el porcentaje que es propiedad de Central, pese a los reiterados reclamos formulados, no garantizan una sentencia favorable en el TAS, pero no hay dudas de que los derechos adquiridos fundamentan y justifican haber recurrido a esta instancia superior.

El abogado de Central descartó que deba viajar a la sede del TAS en Suiza para continuar con el reclamo, porque sólo se trata de esperar el fallo y tienen la expectativa que dicho tribunal ordene a los dirigentes de Lanús el pago de la suma reclamada, la que estaría por encima del millón de dólares.